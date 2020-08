La famosa e amata cantante Elodie Di Patrizi, meglio conosciuta come Elodie, in un’intervista rivela un incredibile retroscena sugli ex: la confessione.

E’ una delle star più seguite e ascoltate degli ultimi tempi, stiamo parlando proprio di lei, Elodie, cantante italiana di origini francesi. Nata da madre giovanissima, modella delle Antille francesi con origini africane e indiane, si appassiona alla musica quando il padre diventa musicista di strada. Ha lavorato come modella e barista, per poi iniziare ad esibirsi in alcuni locali, temendo spesso il giudizio del pubblico. Il successo arriva nel 2015, quando partecipa al programma di Maria De Filippi, Amici, conquistando il secondo posto. Elodie ha avuto un percorso lungo e impegnativo, affermandosi grazie al suo immenso talento. Oggi la voce della cantante ci sta accompagnando per tutta l’estate, che sia con Guaranà o Ciclone, un vero e proprio successo musicale, che l’ha portata a scalare le classifiche non solo italiane. Elodie in un’intervista ha rivelato un incredibile retroscena sugli ex. Vediamo di cosa si tratta.

Elodie, rivela un retroscena sugli ex: una confessione inaspettata

Elodie è una delle cantanti che negli ultimi tempi ha conquistato il pubblico con le sue bellissime canzoni, arrivando ai primi posti nelle classifiche. La cantante ha fatto una confessione inaspettata sugli ex.

L’artista ha raccontato liberamente alcuni dettagli della sua vita, in particolare per quanto riguarda i suoi ex: “Discuto sempre con i miei ex, è capitato che soffrissero la determinazione, l’avere degli obiettivi, il guadagnare più di loro.” Parole che raccontano il vissuto della cantante, non sempre limpido e senza ostacoli. Elodie ha anche aggiunto:” Il mio successo non deve ledere la loro autostima, è un grave retaggio culturale”, una confessione davvero inaspettata che ha sorpreso i suoi fan più tenaci. La cantante ha affermato alla domanda se un giorno dovesse mai scrivere dei brani:” Non so se sono all’altezza, scrivere è un’arte. Ma ho la fortuna di poter interpretare canzoni che parlano di me scritte da amici bravissimi, come Mahmood e Dardust“. Qualunque sia la sua scelta, di certo Elodie non potrà mai deluderci, le sue canzoni diventano sempre un vero e proprio tormentone.

Segui anche il nostro canale instangram—>> clicca qui

M.B