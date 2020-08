Emily Ratajkowski, il top bianco è trasparente: sotto niente intimo per la bellissima super modella.

Ieri aveva mostrato ai fan uno ‘zoom’ davvero particolare del suo lato B. Oggi, Emily Ratajkowski ha incantato i suoi numerosissimi fan con il lato A! La bellissima super modella statunitense è una delle più amate e seguite al mondo e, anche sui social, è una vera e propria star. Su Instagram, la top model è seguita da bel 26,7 milioni di followers, provenienti da ogni angolo del mondo. Basta dare un’occhiata ai commenti presenti sotto i post pubblicati da Emily. Come quello pubblicato proprio qualche ora fa, in cui la Ratajkowski mostra tre scatti mattutini che non potevano passare inosservati. Il motivo? La modella indossa un mini top bianco che lascia poco spazio all’immaginazione! Il tessuto è trasparente e, sotto, Emily non indossa intimo…Instagram si infiamma! Diamo un’occhiata.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Emily Ratajkowski, il top bianco è trasparente: niente intimo per la bellissima top model

Basta poco ad Emily Ratajkowski per far impazzire i suoi followers di Instagram. Basta, ad esempio, pubblicare alcune foto come quelle apparse poco fa sul suo profilo. La modella si mostra in tenuta da casa, con top bianco e pantaloni gialli. Tutto normale, se non fosse che la splendida modella non indossa biancheria intima e la maglia lascia intravedere qualcosa di ‘troppo’. Guardate con i vostri occhi:

Eh si ve lo avevamo detto! Scatti che possiamo definire bollenti quelli di Emily, che anche stavolta è stata sommersa dai likes e i commenti dei fan. Tutti ricchi di complimenti per lei!

E voi, cosa aspettate a seguire la bellissima Ratajkowski sul suo profilo ufficiale di Instagram? Non ve ne pentirete!