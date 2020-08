Proprio pochissime ore fa, Gabriel Garko ha raccontato di un brutto inconveniente e si è lasciato andare ad un furioso sfogo: tutti i dettagli.

Un vero e proprio brutto inconveniente quello capitato diversi giorni fa a Gabriel Garko. A svelare ogni cosa è stato il diretto interessato. Che, pochissime ore fa, si è lasciato andare ad un durissimo e furioso sfogo su Instagram. Sappiamo benissimo che, sul suo canale social ufficiale, il famosissimo ed aitante attore è sempre solito interagire e comunicare con i suoi sostenitori. Non soltanto, infatti, ha spesso l’abitudine di pubblicare scatti mozzafiato talvolta appartenenti al suo passato, ma è solito raccontare anche tutto ciò che gli succede. È proprio per questo motivo che, qualche ora fa, non ha potuto fare a meno di condividere con loro la sua rabbia per un episodio davvero gravissimo capitatogli. Cosa è successo? Ecco tutti i dettagli.

Gabriel Garko, brutto inconveniente per lui: l’attore è un furia su Instagram

Sul suo canale social ufficiale, come dicevamo precedentemente, Gabriel Garko è solito interagire con i suoi sostenitori. Non soltanto lo ha fatto qualche giorno fa. Quando, dopo aver appreso la notizia che lo vedeva nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, l’attore ha immediatamente smentito la notizia. Ma lo ha fatto anche qualche ora fa. Vittima di un inconveniente davvero spiacevole, l’attore non ha potuto fare a meno di raccontare cosa gli è successo. E, soprattutto, di lasciarsi andare ad uno sfogo davvero furioso. Cosa gli è successo in particolare? Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che ci sia stato una persona che abbia rubato l’identità social del bel Garko. E che, fingendosi lui, ha iniziato ad insultare e minacciare diverse persone. Un episodio davvero spiacevole, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, Gabriel ha voluto prontamente denunciare.

Uno sfogo, com’è giusto che sia, davvero furioso quello di Gabriel Garko sul suo canale social ufficiale, ma, d’altra parte, più che giustificato.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui