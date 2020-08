A poche settimane dall’inizio del GF Vip, una concorrente ha rivelato una richiesta ‘particolare’ fatta agli autori: di che cosa si tratta.

Il momento tanto atteso dell’anno sta per arrivare: a distanza di poco più di cinque mesi dalla fine della quarta edizione, le porta della casa del Grande Fratello Vip sono pronte ad essere nuovamente riaperte per accogliere le nuove celebrities che hanno deciso di prendervi parte. Nonostante diversi colpi di scena di questi ultimi giorni, sembrerebbe che il cast sia definitivamente completato. Nelle settimane scorse, infatti, sono stati annunciati non soltanto i due nuovi opinionisti, ma anche i Vip che varcheranno la famosa porta rossa. Ebbene. A distanza di alcune settimane dall’ufficialità dei nomi, una concorrente ha svelato della particolare richiesta fatta agli autori prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. In una sua recentissima intervista per Il Giornale, non soltanto la gieffina in questione ha spiegato per quale motivo ha deciso di prendere parte al reality di Canale 5, ma ha anche svelato la ‘condizione’. Ecco le sue parole.

GF Vip, la richiesta ‘particolare’ di una concorrente prima di entrare in casa

A poche settimane dall’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip, una concorrente, in una sua recente intervista per Il Giornale, non ha potuto fare a meno di svelare una particolare richiesta fatta agli autori del programma poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. Di chi parliamo? Semplice! Proprio di lei: Patrizia De Blanck: Dopo aver preso parte a L’isola dei Famosi, la contessa e madre della giovanissima Giada si accinge a prendere parte ad un nuovo reality. Ecco, ma perché lo ha fatto. A svelare ogni cosa è stata la diretta interessata. A quanto pare, sembrerebbe che la De Blanck abbia deciso di varcare la famosa porta rossa per compiere un esperimento sociale. E, soprattutto, per trovare un po’ di pace e serenità. Ma credete che sia finita qui? Nient’affatto! Scopriamo insieme perché.

Stando alle parole rilasciate in una sua recente intervista per Il Giornale, sembrerebbe che Patrizia De Blanck, ancora prima di varcare la soglia rossa, abbia fatto una richiesta particolare agli autori del reality. ‘Siccome non amo dormire con altri ho chiesto agli autori una stanza autonoma e un bagno a parte’, ha rivelato la contessa. Che ne dite, sarà stata accontentata? Staremo a vedere!