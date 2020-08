Inter, ha avuto un incidente in bici: condizioni gravissime. L’ex portiere ed oggi allenatore di calcio, Adriano Bonaiuti coinvolto in un grave incidente.

Il preparatore dell’Inter, Adriano Bonaiuti è stato coinvolto domenica mattina in un grave incidente mentre era alla guida della sua bici nella zona di Grottammare (Ascoli Piceno). Al momento le sue condizioni appaiono preoccupanti. Lo schianto è stato severo. La ricostruzione della dinamica dell’incidente ha visto l’allenatore della squadra dell’Inter scontrarsi contro un Suv che faceva retromarcia. L’ex calciatore dalla carriera pluriennale, è stato trasferito immediatamente in ospedale tramite elisoccorso a causa della fratture multiple, contusioni, e diverse ferite riportate dal conseguente impatto.

Inter, grave incidente per l’allenatore

Il 53enne si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Torrette di Ancona. Stando a quanto riportato da Il Resto Del Carlino, l’ex calciatore si trovava fuori in bici per allenarsi quando poi si è scontrato violentemente contro il lunotto posteriore di un Suv che faceva retromarcia. Il preparatore dei portieri dell’Inter, membro della squadra di Antonio Conte fortunatamente non si trova in pericolo di vita, tuttavia è arrivato in ospedale con un codice rosso che ha allarmato immediatamente i tifosi e membri della squadra.

Preparatore dei portieri dell’Inter, chi è Adriano Bonaiuti

Da sempre dedito e appassionato di calcio, la carriera di Adriano Bonaiuti ha avuto inizio tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. In quegli Viene acquistato dal Verona e poi ceduto dalla squadra alla Juventus, squadra con la quale debutta in Serie A l’8 Aprile 1990. Dopo la Juventus farà parte del Palermo, Cosenza, Trapani, Pescara e Udinese, di cui diviene poi allenatore. Successivamente è allenatore anche della Roma con Luciano Spalletti, e lascia il team quando Spalletti divene allenatore in Russia. Dal 2013 ad oggi è preparatore dei portieri dell’Inter e noi tutti ci auguriamo che si rimetta presto.

RC