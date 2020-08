J-Ax non le manda a dire neanche a Salvini: lo sfogo dell’ex rapper in un’intervista al Corriere in cui parla di tanti argomenti, dal Covid ai suoi album.

Reduce dal successo del suo tormentone estivo “Una voglia assurda”, J-Ax ha stupito di nuovo tutti con una collaborazione che nessuno avrebbe immaginato: parliamo della rivisitazione di “Djomb”, brano rap del francese Bosh, frutto del lavoro svolto con Fabri Fibra. I due artisti non hanno mai avuto infatti un rapporto di particolare amicizia, come rivela proprio l’ex leader degli Articolo 31 nell’intervista rilasciata al Corriere. Domande e risposte che affrontano gli argomenti più disparati, dal Covid alle sue amicizie. Riguardo a queste ultime, impossibile non parlare del rapporto con Fedez, col quale J-Ax ha condiviso il successo dell’album ‘Comunisti col Rolex’ e col quale ribadisce che il legame di un tempo si è spezzato. Con Fabri Fibra, invece, sembra esserci stata una ripresa della vecchia amicizia, spentasi per qualche anno a causa delle diverse strade artistiche intraprese da ciascuno dei due. A sancire il ritrovato legame il duetto tra i due rapper nel pezzo Djomb, del rapper francese Bosh.

J-Ax, la frecciatina a Salvini e la situazione Covid

Come ama fare, J-Ax ha espresso il suo pensiero anche sulle ultime notizie di attualità. Riguardo a vacanze, assembramenti e discoteche, l’artista ha attribuito molte colpe all’atteggiamento infantile degli italiani che sembrano aver dimenticato tutti i morti a causa del Covid, comportandosi come se nulla fosse mai accaduto, non preoccupandosi di seguire le regole di sicurezza e tutela della salute. Ma J-Ax fa notare anche che non bisogna puntare il dito solo contro le discoteche perché anche i politici sono stati irresponsabili facendo assembramenti e selfie senza mascherina.

Chiarissima la frecciatina a Matteo Salvini. Vedremo se arriverà la risposta del leader della Lega.

L.C.