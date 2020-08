La famosa influencer mostra il lato B: perizoma e pioggia di like

La famosa influencer mostra il lato B in tutto il suo splendore a bordo piscina: perizoma succinto e pioggia di like e commenti sul noto social network

Ormai nelle ultime settimane non si parla d’altro se non si lei, l’influencer polacca che sta facendo girare la testa ad Instagram. Nuova corsa per la modella polacca Lucia Javorcekova, che negli ultimi giorni sta facendo letteralmente infiammare Instagram. Non passa giorno in cui la donna non pubblichi qualche foto provocante di se. La modella sa bene come usare al meglio le sue armi di seduzione, che ovviamente trovano ampio riscontro tra i suoi due milioni di followers. Il suo account social Instagram pullula di fotografie in cui appare decisamente molto provocante e spesse volte senza veli… Solo per elencarne qualcuna: si era fatta immortalare mentre correva su una distesa di sabbia bianchissima, completamente nuda e con i capelli al vento, poi ancora invece stesa tra i sassi bianchi, sempre nuda… Forse alla Javorcekova i vestiti non piacciono molto!

La modella non ha perso occasione anche oggi per mostrarci tutto il suo charme, con una foto davvero piccante. Il costume succino viene calato, il decoltè viene messo in bella mostra, seppur girata di spalle, ma il vero protagonista è il suo lato b. Sodo, formoso e senza imperfezioni, la modella sa bene di avere un fondo schiena da capogiro. Ed è per questo motivo che lo mette in bella mostra con un perizoma davvero succino color mattone.

come sempre la sua disinvoltura la fa da padrone e alla bellezza del suo fisico impeccabile, si aggiunge anche un panorama mozzafiato. Gli scenari delle splendide isole Greche la fanno da padrone, con i loro paesaggi mozzafiato. Mai visti scenari tanto candidi e selvaggi. Ovunque si volga lo sguardo i colori predominanti sono il verde della vegetazione, il bianco delle abitazioni e il blu del cielo e del mare. Insomma non possiamo non invidiarla almeno un po’, per gli splendidi paesaggi che condivide, oltre che per il suo fisico statuario. I capelli sono naturalmente mossi e lasciati liberi di muoversi al vento, il costume era un pezzo intero e si può chiaramente vedere come la ragazza abbia deciso di abbassarlo mostrando il decoltè. Ancora tantissimi complimenti alla meravigliosa Lucia che non smette mai di stupirci