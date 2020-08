Lenzuola e pigiama in estate, ogni quanto cambiarli?

Lenzuola e pigiama in estate, ogni quanto è giusto cambiarli? Vediamo quanto tempo è giusto far passare fra un cambio e l’altro.

Cambio lenzuola e pigiama in estate: ogni quanto bisogna rinnovarli?

Non c’è niente di meglio che coricarsi dopo aver messo il pigiama pulito e soprattutto dopo aver cambiato le lenzuola. Vero? Quella sensazione di poggiarsi in un letto pulito è impagabile. Però, non sempre si sta attenti alla frequenza con la quale si effettua un cambio di lenzuola o anche un cambio di pigiama. C’è chi ha l’abitudine di fare questo cambio circa ogni 15 giorni, chi dopo 20 giorni.. Bhè non c’è nulla di più sbagliato, soprattutto in estate, periodo in cui sarebbe necessario fare particolare attenzione alla propria igiene personale. In estate soprattutto, complici il caldo e il sudore, sulle superfici si depositano maggiori batteri, cellule morte, sudore. E questo avviene anche se ci poggiamo sul nostro letto per un breve riposino. Non li vediamo, ma su di esso si saranno posati migliaia di microbi che ci faranno compagnia nelle nostre calde notti d’estate ed anche nelle fredde notti di inverno!

Lenzuola e pigiama, quando cambiarli

In inverno probabilmente potremmo cambiare le nostre lenzuola e il nostro pigiama ogni 10 giorni. Questa cosa però non vale d’estate, poiché come abbiamo detto, c’è una maggiore proliferazione di microbi e batteri che possono infettare le superfici! Pertanto, in estate c’è bisogno di una maggiore attenzione ed è quindi consigliabile cambiare le lenzuola ed il pigiama almeno 1 volta a settimana e in situazioni di eccessivo caldo sarebbe più opportuno operare questo cambio nel giro di 3 giorni dall’ultimo cambio. Questo vale anche per le federe dei cuscini, sulle quali poggiamo il nostro viso ed i nostri capelli, che a causa dell’eccessivo sudore potrebbero anche essere bagnati! Inoltre, data la situazione di allerta causata dalla diffusione del Coronavirus, fare particolarmente attenzione alla propria igiene personale è ancora più importante!

RC