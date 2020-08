In una delle sue ultime foto su Instagram, Lorella Boccia ha sfoggiato un costume davvero mini: il suo fisico è statuario, ma quel dettaglio non sfugge.

Senza alcun dubbio, Lorella Boccia è la vera e propria star indiscussa di Instagram. Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale e, soprattutto, con un numero di followers davvero immenso, la ballerina professionista di Amici è solita intrattenere il suo numeroso pubblico con degli scatti fotografici davvero incredibili. Dalla sua parte, la moglie di Nicolò Presta decanta di una bellezza più che smisurata. È proprio per questo motivo che, in diverse occasione, la giovane napoletana ha reso la temperatura Instagram davvero incandescente. Lo ha fatto anche qualche giorno fa. Quando, in piena estate, la bella Lorella ha condiviso una foto con indosso un costume davvero ‘mini’. Il fisico mostrato, c’è da ammetterlo, è davvero statuario. Eppure, gli occhi non possono fare a meno di notare un ‘particolare’ dettaglio. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Lorella Boccia, costume ‘mini’ e fisico statuario: gli occhi cadono lì

Sempre solita ad ‘impressionare’ i suoi sostenitori con degli scatti fotografici davvero da urlo, qualche giorno fa, Lorella Boccia ne ha condiviso un altro più che mozzafiato. Indosso ha una maglietta bianca fin troppo corta e un pezzo di sotto del costume davvero ‘mini’. Insomma, una vera e propria delizia per gli occhi di tutti, ve lo assicuriamo. Anche perché, come mostrato già in diverse occasioni, la bellezza della campana è smisurata. E, soprattutto, il fisico sfoggiato è davvero da urlo. Eppure, c’è un dettaglio che cattura immediatamente l’attenzione. E che, senza alcun dubbio, avrà rivolto lo sguardo dei suoi sostenitori. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Uno scatto molto semplice, ma, diciamoci la verità, di una bellezza davvero incredibile. Come al suo solito, Lorella Boccia è incantevole con indosso questo costume ‘mini’. Anche se, parliamoci chiaro, gli occhi non possono fare a meno di notare il segno dell’abbronzatura causato dal pezzo di sotto del bikini davvero striminzito.

