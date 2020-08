Maria De Filippi Instagram: l’account segreto che usa per monitorare tutto

Maria De Filippi ha un account Instagram? A quanto pare, la regina della televisione ne avrebbe uno segreto per monitorare tutto: i dettagli.

Maria De Filippi, lo sappiamo, è la vera e propria protagonista indiscussa della televisione italiana. Colonna portante di numerosi programmi di successo, la moglie di Maurizio Costanzo decanta un successo davvero indescrivibile. Eppure, se in termini televisivi, la De Filippi è sempre al centro dell’attenzione e, soprattutto, sempre presente sul piccolo schermo, in termini ‘privati’ non lo è affatto. Maria, infatti, è molto riservata. E lo testimonia soprattutto la sua totale assenza dai social. La conduttrice di Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te, infatti, non ha alcun canale Facebook, Instagram e Twitter. Perlomeno, chiunque scriva il suo nome e cognome sui social network non riesce mai a trovare un account che corrisponda effettivamente alla sua identità. Eppure, stando a quanto trapelato da Alfonso Signorini, sembrerebbe che la moglie di Costanzo, in realtà, ce l’abbia un account. In particolare, quello Instagram. È davvero così? A quanto pare, sembrerebbe proprio così. Ma scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Maria De Filippi ha un account Instagram segreto: la rivelazione

Fino a questo momento pensavate che Maria De Filippi non avesse un account Instagram, vero? Invece, a quanto pare, non è affatto così. Stando a quanto rivelato da Alfonso Signorini in una delle puntate de La Repubblica delle Donne, in onda su Rete Quattro e condotto da Piero Chiambretti, sembrerebbe che la regina di Mediaset, in realtà, abbia un account social segreto. Da sempre, infatti, la moglie di Maurizio Costanzo ha dichiarato di non amare internet. E, di conseguenza, di non possedere alcun canale ufficiale. Eppure, stando alle parole del direttore di ‘Chi’ dette in diretta televisiva, sembrerebbe che non sia affatto così. ‘Instagram è popolato dai cosiddetti insospettabili’, ha iniziato a dire il conduttore del Grande Fratello Vip a ‘Cr4’. E, poi, ha continuato: ‘Maria De Filippi ha un nickname dietro al quale…’.

Insomma, stando alle parole di Alfonso Signorini, sembrerebbe proprio che ‘Queen Mery’ non sia affatto estranea dal mondo social e, soprattutto, quello Instagram. Anzi, secondo il direttore di ‘Chi’, sembrerebbe proprio che la regina di Mediaset abbia un account segreto per monitorare tutto. Un’idea davvero geniale, c’è poco da dire. Siete curiosi di sapere qual è il suo nickname? Ci dispiace, ma non sappiamo nulla al riguardo. Seppure, infatti, Signorini abbia fatto chiaramente intendere di sapere qual è il nome social della De Filippi, non ha affatto voluto rivelare nulla. Insomma, il ‘mistero’ si infittisce sempre di più.