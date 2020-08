Massimo Scattarella ha partecipato come concorrente al Grande Fratello 10, si è sempre mostrato allenato e muscoloso, ma sapete com’è adesso? Scopriamolo insieme.

Il noto concorrente della casa più spiata d’Italia, Massimo Scattarella, passato alla storia come il “pitbull“, è stato uno dei personaggi più esilaranti della decima edizione. Dalla personalità forte e spumeggiante, si è sempre fatto notare, un carattere difficile da tenere sotto controllo persino per gli altri concorrenti, e proprio per questo i momenti di scontro non sono mancati nel reality, che hanno animato in modo particolare la vita all’interno della casa. Amato e apprezzato per il suo carattere tanto schietto quanto sincero ed esuberante, a causa di una bestemmia pronunciata all’interno del programma, fu espulso immediatamente. Nella casa del Grande Fratello si è mostrato allenato e muscoloso, ben noti sono infatti i suoi allenamenti giornalieri, sempre attento ad un’alimentazione sana e rigorosa, ma sapete com’è diventato adesso dopo diversi anni dal Gf? Scopriamolo insieme.

Gf: Massimo Scattarella, com’è diventato dopo dieci anni dalla sua partecipazione?

Massimo Scattarella è stato uno dei protagonisti della decima edizione del Grande Fratello. Nella casa è apparso allenato e muscoloso, ma com’è diventato dopo dieci anni dalla sua partecipazione?

Da quando Massimo ha abbandonato la tv, e soprattutto in questi ultimi anni, sembra proprio che la palestra sia il suo unico obiettivo e i risultati sono evidenti. Sul suo profilo instangram mostra un corpo muscoloso e imponente, il tutto rifinito con numerosi tatuaggi, che mettono ancora più in risalto un fisico massiccio e allenato. Oggi, l’uomo è un bodybuilder affermato, e continua a perseguire la sua strada, non solo allenandosi quotidianamente, ma anche seguendo un’ alimentazione equilibrata e sana. Massimo Scattarella, un vero e proprio appassionato di fitness, già all’interno della casa poteva vantare di una forzuta muscolatura, ma adesso è tutta un’altra storia e mostra fiero e soddisfatto sul suo profilo social il frutto di un lungo e difficile lavoro.

M.B