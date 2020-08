“Maurizio Costanzo mi ha cambiato la vita”: la rivelazione a sorpresa del famoso personaggio televisivo, ecco di chi si tratta

Costanzo è uno dei giornalisti e conduttori televisivi più famosi in Italia. La sua carriera è iniziata nel lontano 1956. Inizia a lavorare in radio, ma ben presto diventa famoso in televisione come ideatore e conduttore di numerosi spettacoli televisivi improntati ad un genere allora agli albori, ovvero quello del talk-show. Costanzo sarà l’ideatore di Bontà loro, che si può considerare a buon diritto il primo esempio di talk-show della televisione italiana. Le prime esperienze di successo lo portano a realizzare il suo spettacolo televisivo più famoso, il Maurizio Costanzo Show. Proprio in questo programma, il conduttore televisivo ha lanciato numerosi personaggi televisivi, tra cui Vittorio Sgarbi, Valerio Mastandrea, Ricky Memphis, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Dario Vergassola e tanti altri ancora.

“Maurizio Costanzo mi ha cambiato la vita”: rivelazione a sorpresa

Oltre ai personaggi sopra citati, la trasmissione condotta da Costanzo ha lanciato anche Raffaello Tonon. L’uomo esordì in televisione come opinionista del Maurizio Costanzo Show e Buona Domenica. Tonon, in un’intervista rilasciata al settimanale Voi, ha raccontato di aver incontrato Costanzo grazie a Giona Peduzzi, sua ex compagna di scuola. Tonon infatti, quando ha iniziato a lavorare come opinionista, era studente di Giurisprudenza. L’ex concorrente del Grande Fratello è molto grato a Costanzo ed infatti al settimanale dichiara: “Mi ha cambiato la vita“.

Costanzo ha permesso a Tonon di affermarsi nel mondo dello spettacolo. Da grande intenditore, il marito di Maria De Filippi capì subito che quello studente di Giurisprudenza aveva talento e poteva sfondare in televisione. Oggi Tonon lavora, oltre che nel piccolo schermo, anche in radio e insieme a Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne, ha formato una coppia amatissima dal pubblico.