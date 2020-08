Tragico lutto per Miley Cyrus: la donna passata a miglior vita era spesso presente sui red carpet e nei lavori della pop star americana, l’addio alla nonna su Instagram è straziante.

Non è un buon periodo per la star americana, Miley Cyrus. La cantante di Wrecking ball ed ex stella di Disney Channel ha fatto parlare a lungo di sè: ha vissuto un periodo particolare ed abbandonare fumo, alcol e sostanze stupefacenti le ha permesso di riprendere in mano la sua carriera. Purtroppo la storia con Cody Simpson è giunta al capolinea come un fulmine a ciel sereno e poche ore fa una tragica notizia l’ha resa ancora più triste. Sua nonna, Loretta Finely o ‘Mammie’, come adorava chiamarla, è passata a miglior vita. Era spesso al fianco della pop star la signora che con la sua nipotina aveva un rapporto molto stretto: il post pubblicato da Miley Cyrus su Instagram è davvero commovente. Guardiamolo insieme.

Miley Cyrus, gravissimo lutto: “Farà male ogni giorno”, l’addio è straziante

Loretta Finley, o Mammie, come adorava chiamarla la sua nipotina, è passata a miglior vita. Parliamo della nonna materna di Miley Cyrus che abbiamo visto persino sui red carpet e nei lanci promozionali di alcuni progetti della pop star: l’ex stella di Disney Channel ricordata da tutti i più giovani come ‘Hannah Montana’, la coinvolgeva spesso nei suoi lavori, il loro era un rapporto davvero magico. Miley ha pubblicato un lungo post sul suo canale Instagram in cui mostra la sua nonna: la didascalia è davvero straziante. Questo il messaggio d’addio scritto dalla cantante ed attrice nata a Nashville:

“Anche se te ne sei andata… NIENTE è cambiato o mai cambierà. Sarai PER SEMPRE la mia ispirazione e icona della moda. Ancora di più, una vera LUCE in un mondo oscuro. Sei un raggio di sole. Ogni giorno svegliandomi, vedrò quella palla di fuoco nel cielo e vedrò il tuo viso. Dirò una preghiera ringraziando il cielo lassù per avermi dato la migliore nonna che una ragazza potesse mai avere. Mi mancherai per il resto della mia vita… Manterrò il tuo spirito vivo continuando a fare del bene agli altri e trattandoli nel modo in cui tutti desideriamo essere trattati. Con una quantità infinita della gentilezza che mostravi tu ogni giorno. Farà male ogni giorno in cui non sarai con noi…”