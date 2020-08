Svelato il motivo che portò Mina al ritirò dalle scene musicali: la rivelazione choc dopo 40 anni dalla sua ultima esibizione.

Mina è stata ed è una delle cantanti più amate ed apprezzate del panorama musicale italiano, con la sua immensa voce ha fatto sognare generazioni e generazioni, con canzoni sospese nel tempo. La sua è stata una carriera unica nel suo genere, ha cantato alcune delle canzoni più belle del patrimonio culturale italiano, come lo storico duetto con Celentano, ma è stata anche la protagonista indiscussa di centinaia di trasformazioni, fatte di abiti appariscenti e piume, minigonne e tanto altro ancora, fino a diventare una vera e propria icona di stile. Mina si è ritirata dalle scene anni fa, il suo ultimo concerto risale al 23 agosto del 1978. Solo oggi, è stato svelato il motivo del suo ritiro dalle scene: la rivelazione choc dopo 40 anni.

Dopo 40 anni, svelato il motivo che portò Mina a ritirarsi dalle scene musicali

Una voce che non ha bisogno di lodi o aggettivi per essere qualificata, Mina ha saputo far innamorare giovani e non solo, con la sua musica divina. Oggi, dopo circa 40 anni dalla sua ultima esibizione, è stato svelato il motivo del suo ritiro dalle scene.

La famosa cantante non si ritirò per timidezza, ma per una brutta broncopolmonite virale, infatti, a causa di questa malattia il 23 agosto del 1978 a Bussoladomani di Viareggio è stato il suo ultimo concerto. Per colpa di questa malattia, Mina ha deciso di lasciare il palcoscenico per sempre. Dopo quella data, l’artista doveva esibirsi in numerosi altri concerti, ma che purtroppo non hanno trovato svolgimento. La convalescenza le fece apprezzare la tranquillità della casa così tanto da portarla a prendere una decisione così drastica e inaspettata. Il figlio della cantante, Massimiliano Pani, ricorda:” Avevo 15 anni, impressionante. La gente batteva le mani e i piedi. Ero in vacanza a Forte. C’era un concerto alla settimana, di fianco a me sempre lo stesso signore che aveva acquistato i biglietti di tutti i concerti.” Una rivelazione questa che descrive pienamente il grande talento di Mina, imponente ed insostituibile.

M.B