Nilufar Addati è stata una delle troniste più amate e ‘chiacchierate’ di Uomini e Donne. Il suo percorso nel dating show di Canale 5 è stato molto discusso a causa della sua frequentazione nascosta, per un breve periodo, con uno dei corteggiatori, ma si è concluso poi con la bellissima scelta di Giordano Mazzocchi, che ha emozionato milioni di persone. L’amore tra i due poi ha superato anche lo ‘scoglio’ di Temptation Island, facendo ancora di più appassionare il pubblico. Ad oggi i due non sono più una coppia, ma diverse volte sono spuntati rumors su un loro presunto ritorno di fiamma, complice anche il loro ottimo rapporto. Nilufar, nel tempo, è diventata un’importante influencer sui social e oggi è super seguita sul suo profilo Instagram, con oltre 1 milione di followers, che aggiorna costantemente su tutto quello che la riguarda. Poco fa ha condiviso con i suoi fan la notizia che è stata trovata positiva al Covid-19, rassicurando tutti sul fatto che sta bene e che fortunatamente non ha sintomi gravi. Non tutti, però, sanno che Nilufar ha vissuto due veri e propri drammi durante la sua infanzia. Due episodi difficili, che certamente non ha dimenticato: ecco di cosa si tratta.

Nilufar Addati è sempre molto presente e attiva sui social e condivide davvero tutto quello che la riguarda con i suoi followers, con cui ha un rapporto molto aperto e sincero. Non tutti però sanno, forse, che la vita di Nilufar è stata caratterizzata da due episodi difficili da superare, che di certo l’hanno profondamente segnata. Si tratta di due veri e propri drammi, che riguardano i suoi genitori. La mamma di Nilufar, di origine persiana, ha avuto infatti un tumore all’utero, poi fortunatamente superato, mentre suo padre, napoletano come lei, è stato coinvolto in una sparatoria in una gioielleria. Da figlia unica, Nilufar ha certamente sofferto in queste due occasioni, legandosi ancor di più alla sua famiglia, che per lei è importantissima.

Oggi l’ex tronista, infatti, parla spesso dei suoi genitori sui social e sottolinea sempre il grande amore che prova per loro e anche per le sue quattro zie, sorelle della madre, alle quali è altrettanto legata. Quei drammi, dunque, sono solo un brutto ricordo, che nel tempo ha lasciato spazio a tanti momenti felici e spensierati.