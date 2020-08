Un posto al sole: si tratta di una delle attrici più amate della televisione italiana, seguita per essere una delle protagoniste della fiction su Rai3, qui era solo una bambina, l’avete riconosciuta? Ecco di chi si tratta.

Stiamo parlando proprio di lei, Nina Soldano, protagonista indiscussa della fiction Un posto al sole, trasmessa su Rai 3 tutte le sere, dal lunedì al venerdì, nel ruolo di Marina Giordano. Nina conquista la notorietà nel 1987, grazie alla sua partecipazione al programma cult della televisione italiana Indietro Tutta, condotto da Renzo Arbore. La sua è una lunga carriera, e per il suo grande talento riesce ad esordire anche al cinema. Nota non solo per la sua bravura, ma anche per la sua bellezza, solare e mediterranea, è amata soprattutto per il suo personaggio di Marina Giordano, nella seguitissima fiction Un posto al sole. Oggi, l’attrice è una donna molto apprezzata sui social, dove conta un profilo con migliaia di follower. Negli ultimi tempi, Nina ha pubblicato uno scatto di quando era ancora una bambina, scatenando gli apprezzamenti dei fan.

La nota attrice di Un posto al sole conosciuta per interpretare il personaggio di Marina Giordano, ha pubblicato sui social uno scatto di quando era bambina.

Ad accompagnare la tenerissima foto la didascalia: “Anni 60, ricordi di infanzia“. Un’immagine che non è passata inosservata e che ha colpito i migliaia di fan, che hanno subito colto l’occasione per commentare lo scatto dolcissimo, con numerosi messaggi di apprezzamento: “Ma che meravigliosa bambina. Nina anche da piccola eri una meraviglia. Bellissima”, “Bella piccola e bella adesso“. In poco tempo la bella foto postata sul suo profilo instangram ha conquistato migliaia di like, lasciando l’amata attrice certamente lusingata e apprezzata. Nina Soldano, una donna forte e bella, con un temperamento serio ed elegante, che mostra la sua personalità anche nel personaggio da lei interpretato nella fiction che la vede una delle protagoniste indiscusse.

