Sesso, come accendere il desiderio? Le domande da sussurrare al partner.

Sesso: l’intimità di coppia è una delle questioni più dibattute di sempre, un insieme di desiderio, complicità, attrazione: ma come accendere il desiderio? Vi sveliamo le domande da sussurrare al partner.

In una coppia può capitare qualche volta che l’intesa viene a mancare in determinati momenti, le cause possono essere diverse e più o meno gravi. L’intimità di coppia dovrebbe essere un magico mix di amore, passione, comprensione, attenzione, tutti aspetti indispensabili affinchè possa esserci la giusta intesa a letto. Uno dei requisiti necessari che aiuta a lasciarsi andare in certe situazioni è senza dubbio il sentirsi a proprio agio con l’altra persona. Per avere una giusta intimità tra le lenzuola bisogna sempre chiedere al proprio partner tutto ciò che si desidera, senza farsi compromettere dal pensiero di un possibile giudizio, o dall’imbarazzo che può nascere. Vi sveliamo in questa occasione alcuni segreti indispensabili, le domande utili da sussurrare al partner. Vediamo quali sono.

Sesso, come accendere il desiderio con domande da sussurrare al partner

Vi sveliamo alcune semplici domande da sussurrare al partner per poter riscoprire insieme quel forte desiderio sessuale necessario a letto in una coppia.

Lo hai mai fatto in pubblico? – Questa è una delle domande piccanti che apre la trasgressione nella visione dell’altra persona, utile anche a capire fin dove il partner è disposto a spingersi, per sfatare quel mito di avere un’intimità solo in posti tranquilli.

Hai mai avuto fantasie su di me? – La risposta giusta non potrà che accendere l’eccitazione nella coppia, portando l’immaginazione oltre la realtà. Una domanda che aiuta a capire anche se il partner è attratto da noi o si tratta solo di “fantasia”.

A chi pensi mentre ti masturbi? – Con questa schietta domanda si tocca una sfera davvero molto intima, che può aiutarci a capire quali sono i punti da sperimentare.

Proveresti un rapporto a tre? – Un quesito divertente per conoscere meglio il proprio partner e capire i suoi gusti sessuali, ma anche per tastare la solidità della coppia.

Ti sei mai eccitato senza volerlo? – Spesso succede di provare una forte eccitazione in situazioni non proprio comode, e nasconderlo diventa davvero difficile, ma rivelarlo al partner aiuterà senza dubbio a sentirsi più complici a letto.

Si tratta di domande tutte molto interessanti ed utili per raggiungere quel piacere mai provato prima. Il gioco della seduzione inizia molto prima di arrivare a letto o in qualsiasi altro luogo dove può esserci intimità ed è fatto di gesti provocanti e domande sconvenienti. Non bisogna fare altro che seguire gli utili consigli appena citati per raggiungere una forma perfetta di godimento.

M.B