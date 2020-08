Tiziano Ferro aggiorna i fan: come sta adesso Beau, post commovente

Tiziano Ferro aggiorna i fan: come sta adesso Beau, nuovo commovente post dell’amatissimo cantante dopo il dramma che ha colpito il suo cane.

Tiziano Ferro ha un rapporto davvero molto intenso e aperto con i suoi fan e condivide con loro praticamente tutto quello che gli accade. Poche ore fa ha lasciato tutti senza parole con il post che ha condiviso sul suo profilo Instagram, nel quale ha annunciato che il suo amatissimo cane Beau ha avuto un’emorragia interna ed è stato operato d’urgenza: “Ci avevano detto che sarebbe stata lunga, difficile e con poche speranze per l’età del cane”, ha raccontato il cantante, il quale ha ammesso di aver trascorso una notte insonne in attesa di notizie del suo cane. Inizialmente i veterinari pensavano a un tumore, ma poi si è scoperto che il cane è nato con due milze e che una delle due si è accidentalmente lacerata. “Dovrebbe essere solo questo, se Dio vuole”, ha poi aggiunto Ferro, che ha ringraziato di cuore tutti i suoi fan per l’affetto e la vicinanza che gli hanno dimostrato in questo momento per lui molto delicato e difficile. Poco fa il cantante ha aggiornato i suoi followers con un nuovo commovente post su Facebook, nel quale ha dato nuove notizie sulle condizioni di Beau: ecco le sue parole.

Tiziano Ferro aggiorna i fan: ecco come sta Beau, gli ultimi aggiornamenti nel commovente post su Facebook

Tiziano Ferro ha aggiornato i suoi fan sulle condizioni del suo cane Beau, che è stato operato d’urgenza dopo un’improvvisa emorragia interna. Poco fa il cantante ha pubblicato un nuovo commovente post sul suo profilo Facebook: “Ci hanno fatto sapere che Beau è abbastanza stabile, ma non mangia, quindi non tornerà a casa stasera”, ha scritto Ferro, “Se starà meglio sarà anche per tutto l’immenso amore che si sta mobilitando”, ha poi aggiunto l’amatissimo artista, che è in grande pensiero per il suo cane. Lui e suo marito Victor hanno adottato Beau ed Ellie, i loro Dobermann di 7 e 8 anni, lo scorso aprile, e da allora condividono sui social tanti momenti con i loro animali, che sono parte integrante della famiglia. E’ chiaro, dunque, che queste siano ore difficili per la coppia.

Tiziano Ferro ha ringraziato ancora una volta i suoi fan per l’affetto dimostratogli, in attesa di ricevere nuove notizie sulle condizioni di Beau, che speriamo tutte arrivino presto e siano positive.