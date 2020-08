Uomini e Donne, ex tronista smentisce la gravidanza: ‘È Una bufala’

Dopo la diffusione della notizia della sua gravidanza, l’ex tronista di Uomini e Donne ci ha tenuto a smentirla: di chi si tratta.

Siamo in attesa della nuova e stravolgente edizione di Uomini e Donne, eppure alcuni dei suoi ‘vecchi’ protagonisti, in questo ultimo periodo, hanno fatto parlare tanto di sé. In primis, un’ex tronista del dating show di Maria De Filippi. Dopo la fine della sua storia d’amore con il suo ex corteggiatore, si è diffusa la notizia che la giovane fosse incinta. Il padre, come specificato anche dal diretto interessato in una della sue Instagram Stories, non sembrerebbe essere la sua scelta, bensì il suo nuovo fidanzato. Ecco, ma è davvero così? Sin da quando è trapelata la notizia, la diretta interessata ha preferito non proferire parola. E, quindi, non ha voluto né smentire e né confermare tale voce. Fino a quando, come riporta Very Inutil People, fermata da alcuni suoi sostenitori per strada, ha voluto clamorosamente smentire la voce di questa sua presunta gravidanza. La domanda, però, adesso sorge spontanea: siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Ex tronista di Uomini e Donne smentisce la gravidanza: chi è

Dopo la fine della sua storia d’amore con Daniele Schiavon, si è diffusa la notizia che Giulia Quattrocciocche fosse incinta del suo nuovo fidanzato. Ecco, ma è davvero così? A quanto pare, nient’affatto! A raccontare tutta la verità è stato il ben informato Very Inutil People, che non ha fatto altro che riportare la segnalazione di due lettrici. Stando a quanto riportato sul sito, sembrerebbe che l’ex tronista di Uomini e Donne sia stata fermata da sue due sostenitrici e che, dopo aver ricevuto i complimenti per la gravidanza, la ragazza l’abbia clamorosamente smentita. ‘Lei ha detto che era una bufala, una cavolata e si è messa a ridere’, si legge.

Insomma, a quanto pare, sembrerebbe proprio che Giulia Quattrociocche non sia affatto incinta. Certo, stando a quanto riportato dalla segnalazione, la romana, al momento dell’incontro con le sue sostenitrici, era in compagnia di un ragazzo biondino, ma a quanto pare non è affatto in dolce attesa.

Perché è finita con Daniele?

Si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e, prima del previsto, Giulia Quattrociocche lo aveva scelto in modo del tutto inaspettato. Ecco, ma perché tra i due è finita? Purtroppo, non sappiamo darvi una risposta certa. A quanto pare, sembrerebbe che i due abbiano litigato e che il lockdown causato dall’emergenza Coronavirus non abbia fatto favorito un chiarimento da vicino.

