Una cosa è certa: tra pochissime settimane inizierà una nuova e sorprendente stagione televisiva. Proprio ad inizio Settembre, infatti, torneranno in onda tutti i programmi più amati dal pubblico italiano. Tra i tanti ci sarà anche la messa in onda delle nuove puntate de ‘Il Paradiso delle Signore’. Ebbene si. È proprio così. Da Lunedì 7 Settembre, i tanti affezionati telespettatori della famosissima fiction televisiva di Rai Uno non vedono l’ora di assistere ai nuovi episodi. Episodi che, come raccontato da Vanessa Gravina in una sua recentissima intervista al settimanale ‘Visto’, saranno ricchi di colpi di scena. Ecco, a proposito della famosa attrice, sapete che, alle pagine del giornale, la donna non ha potuto fare a meno di parlare anche della sua vita privata ed, ovviamente, di suo marito? Da ben cinque anni, l’Adelaide Sant’Erasmo della fiction della Rai è felicemente sposata con Domenico Pimpinella. E di lui l’attrice, alle pagine di Visto, non ha fatto altro che spendere delle parole davvero splendide. Ma cosa sappiamo su di lui? Scopriamolo insieme.

Vanessa Gravina, chi è suo marito Domenico Pimpinella

Dopo la fine del suo matrimonio con Edoardo Siravo, famosissimo attore, Vanessa Gravina ha ritrovato il sorriso accanto a Domenico Pimpinella. A raccontare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, in una recentissima intervista per il settimanale ‘Visto’, non ha potuto fare a meno di spendere delle splendide parole per l’uomo che, da circa cinque anni, ha completamente rivoluzionato la sua vita. ‘Venivo da una storia molto lunga, Domenico mi ha dato sicurezza umana’, sono proprio queste le parole che l’attrice de Il Paradiso delle Signore ha riferito su suo marito. Infine, ha aggiunto: ‘Ho trovato in lui un uomo di cui potermi fidare completamente, una persona perbene, con una coerenza a 360 gradi, e questo mi dà molta forza dal punto di vista affettivo’. Insomma, delle parole ricche d’amore, c’è poco da dire. Ma cosa sappiamo su di lui? Scopriamolo insieme.

Domenico Pimpinella, sposato con Vanessa Gravina dal 2015, non fa assolutamente parte dello spettacolo. Anzi, nella sua vita l’uomo ha scelto di fare ben altro. Dopo essersi laureato in giurisprudenza, il buon Pimpinella ha intrapreso la carriera da manager. Non soltanto, infatti, è stato il direttore esecutivo dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, ma ha anche assunto ruoli più che importanti per diverse realtà. Infine, ha insegnato Economia all’Università di Cassino, Tor Vergata e alla Sapienza.

