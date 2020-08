Sul suo canale social, la figlia della famosa attrice ha raccontato di essere stata aggredita in un parcheggio: bruttissimo episodio.

Con l’avanzare della tecnologia e l’avvento dei social network, si sa, si è soliti condividere ogni cosa sui nostri canali. Non soltanto scatti fotografici davvero incredibili o ogni cosa che ci riguarda molto più da vicino, ma si ha anche l’abitudine di comunicare, di interagire con i nostri followers, raccontando loro tutto ciò che ci capita. È il caso, ad esempio, della figlia della famosa attrice. Che, pochissime ore fa, proprio attraverso un vero e proprio racconto choc, ha rivelato ai suoi sostenitori di essere stata aggredita, mentre si trovava in un parcheggio, da una donna. ‘Ha preso le mie cose ed è saltata in una macchina per la fuga’, ha continuato a raccontare la giovanissima ragazza. L’aggressione, stando a quanto traspare dalle sue parole, è avvenuta davanti agli occhi di alcuni testimoni. Fortunatamente, tutto è andato per il meglio. La figlia della star, infatti, ha rivelato di aver raccontato tutto alla polizia. E che, prontamente, la donna è stata arrestata. Ma vediamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

La figlia della famosa attrice è stata aggredita in un parcheggio

Proprio alcuni giorni fa, la figlia della famosa attrice non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi numerosi sostenitori un brutto episodio capitatole. Procediamo con ordine, però. Di chi parliamo esattamente? Di lei: Ireland Baldwin. Ebbene si. Proprio la giovanissima della famosa Kim Basinger è stata aggredita all’interno di un parcheggio da una donna completamente sconosciuta. A raccontare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. Che, alcuni giorni fa, non ha potuto fare a meno di svelare ogni cosa nel minimo dettaglio ai suoi numerosi sostenitori. A quanto pare, sembrerebbe che la giovanissima donna si trovava all’interno del parcheggio quando, ad un certo punto, avvicinata da una donna presumibilmente drogata, è stata aggredita e derubata da tutte le sue cose. Un episodio, ammettiamolo, davvero sconcertante. E che, com’è giusto che sia, la bellissima Ireland ha voluto prontamente denunciare. Non soltanto alle autorità del posto, che, a quanto pare, hanno immediatamente provveduto al suo arresto, ma anche al suo pubblico social. La giovane Baldwin, infatti, ricorda, dati i furti continui, di stare sempre molto attenti e di tenere gli occhi aperti nei dintorni.

Un bruttissimo episodio, da come si può chiaramente immaginare, per Ireland Baldwin. Che, nonostante l’accaduto, ha voluto anche ricordare di quanto sia importante, soprattutto di questi periodi, prenderci cura gli uni degli altri.

