Alessandra Amoroso fa la verticale in bikini: fisico pazzesco e fan in delirio

Chi avrebbe mai detto che, oltre ad essere bellissima, Alessandra Amoroso ha anche un fisico mozzafiato?

Alessandra Amoroso oggi è una cantante molto affermata e ricca di successo. I più la ricorderanno però all’inizio nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Era molto più in carne di adesso, molto più timida, ma allo stesso tempo era tanto empatica ieri quanto oggi. E proprio la sua bellissima relazione umana e diretta con i fan è diventato il suo punto di forza. Così, quando sui social pubblica alcuni aggiornamenti su di lei e la sua vita privata, ottiene sempre un grandissimo successo. Proprio come è successo con l’ultima foto.

La verticale di Alessandra Amoros manda i fan in visibilio

Alessandra Amoroso si stava per aggiudicare il titolo di regina delle discoteche con il suo brano insieme ai Boomdabash. Un tormentone che veniva suonato in tutta Italia e che, anche oggi che i locali sono stati sottoposti a lockdown, continua a risuonare nelle cuffie di tantissimi fan. Sicuramente è stata una batosta sia per i gestori delle discoteche, che per i cantanti che avevano creato delle hit appositamente studiate per essere ballate nei locali e per far sfogare i più giovani dopo questi mesi di lockdown. Sarà per questo che la Amoroso è alla ricerca del suo equilibrio? Non lo sappiamo, ma quello che vediamo sui social è la sua posizione yoga a testa in giù, in verticale, che mette in mostra il suo fisico pazzesco e perfettamente scolpito. La cantante è infatti in bikini mentre si cimenta con la verticale e, complice anche la luce del sole, sembra proprio che il suo fisico sia ogni giorno più bello. La vediamo perfettamente soda e con anche un bel po’ di addominali da far invidia ai più palestrati. Ciò che fa impazzire i fan è quindi sia il fisico in costume di Alessandra che la capacità della cantante di cimentarsi con posizioni yogiche veramente complicate. Insomma, ogni giorno la Amoroso ci riserva delle belle sorprese!