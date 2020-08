Intervistata dal settimanale Telesette, Andrea Delogu rivela un’incredibile confessione che riguarda suo marito.

Andrea Delogu è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e scrittrice italiana. Di origine sarda, nei primi anni vive all’interno della comunità di San Patrignano. Andrea ricostruisce questa parte della propria esistenza nel romanzo La Collina, scritto insieme ad Andrea Cedrola, un libro che avrà un enorme riscontro. Esordisce in televisione nel 2002 e da quel momento la sua carriera continuerà a crescere, grazie alla sua partecipazione in diversi programmi. Nel 2016 è tra i conduttori radiofonici della diretta del Festival di Sanremo su Rai Radio 2 e l’anno successivo commenta le semifinali dell’Eurovision Song Contest trasmesse su Rai 4. La conduttrice dal 2016 è sposata con l’attore Francesco Montanari, e i due sembrano più uniti che mai. Andrea in un’intervista al settimanale Telesette ha rivelato un’incredibile confessione sul marito, lasciando il pubblico sorpreso della notizia. Vediamo le parole della conduttrice.

Andrea Delogu rivela un’incredibile confessione sul marito Francesco Montanari

La conduttrice Andrea Delogu in un’intervista rilasciata ha fatto una rivelazione alquanto sorprendente, che ha lasciato sorpresi i suoi ascoltatori.

La donna è sposata con l’attore Francesco Montanari, apprezzato per il suo smisurato talento, famoso anche per aver interpretato il personaggio del Libanese nella seguitissima serie televisiva Romanzo Criminale e proprio per quanto riguarda l’uomo , ha raccontato un’incredibile confessione. La conduttrice di La vita in diretta estate su Rai1 ha ammesso con ironia che ha difficoltà a trovare spazio nella televisione di casa: “Si pensi che nemmeno guarda i miei programmi per problemi di tempo”. Una notizia davvero sorprendente, e una decisione del marito di Andrea dovuta al fatto che l’uomo è tanto impegnato quanto sua moglie, da non riuscire a trovare il tempo necessario per poterla seguire in tv. Infine, in merito alle parole di stima che sono state espresse negli ultimi giorni nei suoi confronti dal grande Maurizio Costanzo, Andrea ha detto: “Incornicio la dichiarazione! E’ bello che pensi questo di me.”

