A poche ore dalla notizia della sospensione delle prove di Ballando con le Stelle, come sta Rosalinda Celentano? La notizia appena arrivata.

Soltanto pochissime ore fa, Giovanni Ciacci, nel corso della puntata odierne di ‘Ogni Mattina’, in onda su Tv 8 con Adriana Volpe ed Alessio Viola, ha confermato la notizia che vedeva la sospensione delle prove di ‘Ballando con le Stelle’ a causa della positività di due concorrenti. Fino a qualche ora fa, infatti, sembrava che Rosalinda Celentano e Samuel Peron fossero risultati positivi al Coronavirus. Ecco, ma è davvero così? A quanto pare, nient’affatto! Perlomeno, la figlia del grandissimo Celentano non sembrerebbe essere stata affatto contagiato dal Covid-19. A darcene la conferma è stato Fanpage. Che ha ricevuto la chiara smentita da alcune fonti vicini alla Rai. Stando a quanto si apprende, quindi, sembrerebbe che la futura concorrente del programma di Milly Carlucci si sia sottoposta al tampone. E che, fortunatamente, esso sia risultato negativo.

Ballando con le Stelle, Rosalinda Celentano negativa al tampone per il Coronavirus

A distanza di pochissime ore dalla diffusione della notizia che vedeva Rosalinda Celentano e Samuel Peron positivi al Coronavirus, è arrivata la smentita. Stando a quanto trapelato da Fanpage, sembrerebbe che la figlia del mitico cantante si sia sottoposta al tampone. E che, fortunatamente, esso si sia rivelato negativo. Insomma, una gran bella notizia, c’è da ammetterlo. Per quanto riguarda il ballerino, invece, al momento, non possiamo darvi alcuna risposta certa. Stando ad una fonte vicino alla Rai, che, prontamente, ha fatto sapere la notizia a Fanpage, sembrerebbe che il professionista di Ballando con le Stelle, nei prossimi giorni, verrà sottoposta ad ulteriori accertamenti e, quindi, controlli.

Tuttavia, nonostante la notizia della negatività di Rosalinda Celentano al Coronavirus, non si sa ancora nulla delle sorti di Ballando con le Stelle. Attualmente, come raccontato in un nostro recente articolo, le prove del programma sono state sospese. Ed, ovviamente, lo studio è stato immediatamente chiuso per un’urgente sanificazione. Si suppone, perciò, che, nei prossimi giorni, possa intervenire la colonna portante del programma per chiarire ulteriormente la situazione.

Cosa cambiava nel programma dopo il Coronavirus?

La prima puntata di Ballando con le Stelle, ancora prima di questo spiacevole imprevisto, era prevista per il 12 Settembre. Ecco. La domanda sorge spontanea: data l’emergenza Coronavirus, cosa sarebbe cambiato? Ad annunciare ogni cosa è stata Milly Carlucci. Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, la colonna portante del programma è intervenuta qualche giorno fa per spiegare la clamorosa novità di questa nuova edizione dello show.