Claudia Shiffer compie 50 anni: mamma modello ed imprenditrice

Claudia Shiffer, compie 50 anni ma ancora oggi è di una bellezza mozzafiato! La Top Model ha lasciato la passerella, ma oggi ha una vita tutta nuova!

Claudia Shiffer, oggi spegne 50 candeline! Auguri alla Top Model tedesca degli anni ’90. Su di lei però il trascorrere del tempo non sembra farsi notare, infatti ancora oggi la sua bellezza toglie il fiato quasi come quando sfilava in passerella. La supermodella ha lasciato la passerella nel 2009, quando aveva 39 anni. Inizia quindi per lei una vita tutta nuova. Dedica tempo alla propria famiglia, al marito produttore cinematografico Matthew Vaughn ed i loro 3 figli. Ed oltre che mamma e moglie modello, diventa imprenditrice e direttore creativo, tanto da lanciare una linea di cosmetici dedicata al make-up, una linea di prodotti per capelli, ed una linea di abbigliamento! Insomma fuori dalla passerella la Shiffer non si è mai fermata. Sui Social ha un seguito di 1,3mln di followers con i quali condivide scatti dedicati alla sua attività da imprenditrice e qualche volta rispolvera momenti del passato di quando faceva parte del club delle Top Model dell’epoca d’oro degli anni ’90, pubblicando scatti di qualcuna delle 700 copertine internazionali che sono state a lei dedicate nel corso della sua carriera da modella.

Claudia Shiffer, la lunga carriera da Top Model

Supermodella prima che diventasse una super mamma, Claudia Shiffer inizia a fare carriera come Top Model grazie alla forte somiglianza in lei ritrovata con Brigitte Bardot, tanto che nel 1989 compare nella copertina pubblicitaria di Guess, e da lì la giovane modella ha riscosso un grandioso successo. In quegli anni entra a far parte dell’agenzia Metropolitan e diventa testimonial di punta dell’azienda di cosmetica Revlon e successivamente inizia una collaborazione anche con l’azienda L’Oreal. Sfila sulle passerelle per Versace, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Valentino a comincia ad apparire sulle copertine di Vogue, Cosmopolitan, Vanity Fair, People, The New York Times, People.

Nel 1996 viene scelta da Victoria Secret’s per indossare il primo Fantasy Bra, un reggiseno dal valore di 1 milione di dollari. Numerose come leggiamo sono state le collaborazioni che la top model ha intrapreso nel corso di questi suoi 30 anni di carriera. Ad oggi la ritroviamo dedita alla sua famiglia ed alla sua attività nel mondo dell’imprenditoria ed inoltre si sta dedicando ad una mostra ispirata ai costumi ed alle musiche degli anni ’90 che dovrebbe avere sede a Düsseldorf, in Germania, e dovrebbe tenersi nel marzo del prossimo anno.

