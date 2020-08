Come Sorelle, arrivano le anticipazioni dell’ultima e attesissima puntata: grande colpo di scena per le protagoniste che da settimane tengono banco in tv

Intrighi, tradimenti, menzogne, sono stati questi gli ingredienti vincenti per rendere la serie tv turca ‘Come Sorelle’ un vero e proprio successo mondiale. Le protagoniste sono riuscite a tenere i telespettatori col fiato sospeso per oltre un mese e finalmente domani potremmo vedere la conclusione di questo capitolo tanto intrigante. Le ragazze sono riuscite a mettere insieme molti pezzi de puzzle della loro infanzia, ma molti altri sono ancora da svelare. E’ ovvio visto tutto il successo che sono riuscite ad ottenere se la serie riuscirà ad avere un seguito, ma per adesso pare proprio che dalla Turchia tutto taccia.Non ci stupiremmo affatto se gli autori decidessero di optare per un sequel, visto tutto il successo raccolto con questa prima stagione, ma ovviamente è ancora presto per dirlo. Nel frattempo però scopriamo alcune importantissime anticipazioni su quello che ci aspetta domani sera in prima tv dalle 21:25 circa su Canale 5.

Come Sorelle, anticipazioni ultima puntata: grande colpo di scena

Se non volete spoiler vi consigliamo di non leggere!

Cahide finalmente sarà vicina al suo scopo di mettere al sicuro le sue figlie, finché Cemal non troverà il modo di riprendere il controllo della situazione. L’uomo infatti ha molte copie delle fotografie che vedono le nipoti colpevoli dell’omicidio… Kenan nel frattempo avrà un ruolo chiave nella vicenda, scoprirà infatti che dietro all’incendio alla tenuta c’era un uomo al servizio di Cemal. Il comportamento ambiguo di Deren di fronte a questa scoperta farà insospettire Kemal, che assoderà un investigatore privato e scoprirà chi è veramente Cemal. Le ragazze dopo molte peripezie, e dopo aver messo temporaneamente fuori gioco lo zio troveranno il modo di fuggire. Sul punto di partire però, Azra si troverà combattuta tra l’amore per Mahir, i sensi di colpa per l’omicidio commesso e il desiderio di scappare. Come lei, anche le altre ragazze dovranno fare i conti con la verità: l’esito della loro scelta sarà del tutto inaspettato. Ipek, Deren ed Azra decideranno di costituirsi per l’omicidio di Tekin Malik e verranno condannate al carcere con una pena di sedici anni. Qualche anno dopo però la loro storia si concluderà per il meglio…

Tre anni dopo, il tribunale riconoscerà che le ragazze hanno agito per legittima difesa e saranno finalmente libere. Dopo tanti anni potranno recuperare insieme il tempo perduto e gli anni che hanno trascorso separate le une dalle altre e lontano dalla propria madre.