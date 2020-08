A poche settimane dall’inizio, Ballando con le Stelle è stato clamorosamente sospeso: due suoi concorrenti sono risultati positivi al Coronavirus.

Clamoroso colpo di scena: a poche settimane dalla prima puntata, Ballando con le Stelle è stato sospeso. A darne la conferma è stato Giovanni Ciacci. Nel corso della puntata odierna di ‘Ogni Mattina’ su Tv8, l’ex concorrente del medesimo programma ha rivelato che secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che due concorrenti di questa edizione siano risultati positivi al Coronavirus. La puntata d’esordio, lo sappiamo, ci sarebbe dovuta essere tra pochissimi giorni. Eppure, a quanto pare, sembrerebbe che qualcosa verrà modificato. Proprio nel corso delle prove di questi ultimi giorni, sembrerebbe che una coppia concorrente sia risultata positivo al Covid-19. Motivo per cui, immediatamente e prontamente, si è deciso di sospendere ogni attività. Ed, ovviamente, chiudere lo studio del programma per una repentina sanificazione dell’ambiente. Di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Ballando con le Stelle sospeso per Coronavirus: due concorrenti sono positivi

Milly Carlucci, come raccontato in un nostro recente articolo, in previsione dell’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle e, soprattutto, con un’emergenza sanitaria da fronteggiare, aveva annunciato tutte le modifiche che, almeno per quest’anno, il programma di Rai Uno aveva deciso adottare. Eppure, a quanto pare, sembrerebbe che bisogna fare i conti molto più da vicino con il Coronvirus. Come annunciato da Giovanni Ciacci nel corso della puntata odierna di ‘Ogni Mattina’, in onda su Tv 8 con Adriana Volpe ed Alessio Viola, sembrerebbe che le prove del programma siano state sospese. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che due concorrenti siano stati contagiati dal Covid-19. Ed è proprio per questo motivo che si è deciso prontamente di sospendere tutte le prove, in previsione della prima puntata del 12 Settembre. E, soprattutto, di provvedere immediatamente alla chiusura dello studio per un’urgente sanificazione. Ma di chi parliamo?

A quanto pare, sembrerebbe che Samuel Peron e Rosalinda Celentano siano risultati positivi al Coronavirus. Motivo per cui si è deciso prontamente di sospendere le prove di Ballando con le Stelle. E di chiudere, com’è giusto che sia, lo studio del programma, che si trova presso il Foro Italico, per un’accurata ed urgente sanificazione. Non sappiamo, ovviamente, cosa succederà. Se, così come è capitato in piena pandemia, il programma verrà sospeso definitivamente. O se, magari, ci sarà soltanto un piccolo slittamento con la data di partenza.

In attesa di scoprire ulteriori informazioni in merito, auguriamo una velocissima guarigione a Samuel Peron e a Rosalinda Celentano.