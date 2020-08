Coronavirus, Silvio Berlusconi negativo al tampone: aveva incontrato Briatore in Sardegna lo scorso 12 agosto.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, Silvio Berlusconi è risultato negativo al tampone per il Coronavirus. Il leader di Forza Italia aveva trascorso alcuni giorni in Sardegna, durante i quali ha incontrato nella sua villa anche Flavio Briatore, ricoverato al San Raffaele per Covid. Berlusconi, fanno sapere da Forza Italia, gode di ottima salute e si è concesso anche una giornata ad Angera, sul lago Maggiore.

Seguici anche sul nostro profilo ufficiale di Instagram —-> CLICCA QUI

Coronavirus, Silvio Berlusconi negativo al tampone: ha incontrato Briatore il 12 agosto

Silvio Berlusconi non ha il Coronavirus. L’Ansa riporta la notizia secondo cui l’ex premier è risultato negativo al doppio tampone a cui si è sottoposto. La preoccupazione per la salute del leader di FI è nata in seguito alla diffusione dalla notizia del ricovero di Flavio Briatore. L’imprenditore, infatti, è risultato positivo al Covid è si trova all’ospedale San Raffaele, in condizioni ‘serie’. I due si erano incontrati lo scorso 12 agosto, quando Briatore ha fatto visita a Berlusconi presso la sua villa in Sardegna. Ecco uno scatto pubblicato sui social:

Uno scatto e un video, pubblicati da Flavio Briatore su Instagram, per ricordare la visita ad un amico speciale.

Le condizioni di Briatore

Qualche ora fa, lo staff dell’imprenditore fa sapere con una nota ufficiale che le condizioni di Briatore sono ‘stabili e buone’. Nella nota, si specifica che l’imprenditore si è recato in ospedale per un controllo domenica sera, con leggera febbre e spossatezza. È stato poi ricoverato ed ora resta sotto controllo medico. Intanto, quello nato nel Billionaire, il noto locale di Porto Cervo dell’imprenditore, è uno dei focolai più preoccupanti della Sardegna: sono 63, per ora, i casi positivi all’interno dello staff della discoteca.