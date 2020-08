Coronavirus, Fabio Rovazzi fa il tampone e comunica il risultato sui social

Coronavirus, Fabrio Rovazzi in rientro dalla vacanza in Sardegna fa il tampone e ne comunica il risultato sui social: il cantante tranquillizza i fan.

Coronavirus Fabio Rovazzi è uno dei tanti Vip che hanno trascorso questa estate 2020 in Sardegna. E’ stata una delle celebrità che ha preso parte all’evento calcistico organizzato da Flavio Briatore, che in queste ultime ore è risultato positivo al Covid-19.

Sinisa Mihajlovic, allenatore del bologna, non è mancato all’incontro organizzato dall’imprenditore italiano e dall’esito dei controlli effettuati è risultato positivo al Coronavirus. Tra i big presenti alla partita di calcio anche Paolo Bonolis e suo figlio Davide, i quali appena rientrati si sono subito sottoposti al controllo sierologico ed hanno fatto il tampone che ha avuto per entrambi esito negativo.

Coronavirus, Fabio Rovazzi rassicura i fan: “Fortunatamente sono safe!”

In rientro dalle vacanze dalla Sardegna, Fabio Rovazzi, youtuber e cantante italiano si sottopone anche lui all’esame sierologico ed al Tampone. I risultati dei test effettuati rivelano esito NEGATIVO per il giovane 26enne, che ci tiene a rassicurare sul suo profilo Instagram i tanti fan che avevano mostrato ed espresso preoccupazione per il cantante.

Ultimamente Rovazzi non era stato molto attivo sui social, ed infatti è nelle sue Instagram Stories che saluta i followers e comunica l’esito dell’esame effettuato.

Queste le sue parole: “Amici, volevo far sapere a tutti quelli che mi hanno scritto preoccupati perché sono appena tornato dalla Sardegna che sto bene, ho fatto il sierologico, ho fatto il tampone e sono negativo.”

Tuttavia sono veramente numerosi i Vip che ritornati dalle loro vacanze in Sardegna sono risultati positivi al Covid-19, dopo aver partecipato alla partita di calcio organizzata da Briatore o dopo aver frequentato il tanto ambito locale del famoso imprenditore, il Billionaire, divenuto poi nuovo focolaio Covid-19. Alcuni volti conosciuti ad Uomini e Donne, calciatori, showgirl, di cui alcuni asintomatici e altri con qualche linea di febbre, spossatezza, raffreddore. Pertanto auguriamo una pronta guarigione a tutti coloro che sono infetti da Coronavirus.

RC