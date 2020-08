Prima di risultare positivo al Coronavirus, Flavio Briatore ha fatto visita a Silvio Berlusconi: il video è stato caricato su Instagram.

La notizia è di qualche ora fa: Flavio Briatore risulta ricoverato al San Raffaele di Milano in condizioni ‘serie’ dopo aver contratto il Coronavirus. Ebbene si. Mentre numerosi personaggi dello spettacolo sono risultati positivi al Covid-19, il suo famoso locale in Sardegna è stato chiuso per il virus cinese, anche l’ex marito di Elisabetta Gregoraci risulta essere tra coloro che, in questo ultimo periodo, sono stati contagiati del nemico invisibile. Non sappiamo esattamente cosa sia successo, sia chiaro. Fatto sta che, stando a quanto traspare dal profilo social ufficiale dell’imprenditore, sembrerebbe che, qualche giorno prima di scoprire di essere positivo al Covid-19, il buon Briatore abbia fatto visita ‘ad un amico speciale’. Stiamo parlando di Silvio Berlusconi. Ecco il video social che lo testimonia.

Coronavirus, Flavio Briatore ha fatto visita a Silvio Berlusconi: il video social

Le notizie di queste ultime ore legate al fenomeno del Coronavirus sono davvero sconcertanti. Non soltanto, in questi ultimi giorni, si stanno verificando diversi focolai in più parti d’Italia, ma sembrerebbe che ad averne la peggio sia adesso la regione Sardegna. È proprio dalla bellissima e famosa isola che stanno arrivando sempre più contagiati. In alcuni nostri articoli, ad esempio, vi abbiamo parlato di diversi personaggi dello spettacolo che sono risultati positivi al Coronavirus dopo aver trascorso le vacanze lì.. E, soprattutto, dopo aver frequentato i locali. È il caso, ad esempio, di Flavio Briatore. Che, dopo la chiusura del suo locale per focolaio, è stato ricoverato al San Raffaele per avere contratto in prima persona il virus. Una notizia davvero incredibile, c’è da ammetterlo. Ma non è affatto finita qui. Perché risale al 12 Agosto scorso, un video che mostra l’ex marito di Elisabetta Gregoraci in compagnia di Silvio Berlusconi. A darne notizia è stato il diretto interessato. Che, sempre solito a rendere partecipi i suoi sostenitori sulla sua vita, non ha potuto fare a meno di condividere questa sua visita ‘ad un amico speciale’.

‘Grande giornata oggi. Sono venuto a trovare il mio amico presidente a cui voglio tanto bene. Lo trovo in gran forma, bravo!’, dice Flavio Briatore mentre si mostra accanto a Silvio Berlusconi.

Un brevissimo video e una foto abbracciati: sono questi alcuni momenti che Flavio Briatore ha voluto immortalare della sua visita a Silvio Berlusconi.

