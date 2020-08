Elisabetta Gregoraci è famosa soprattutto per essere stata la moglie di Flavio Briatore. Ma come si sono conosciuti i due e come è nato il loro amore?

La statuaria Elisabetta Gregoraci, modella, ballerina, attrice e conduttrice, è un volto noto del jet set per il suo percorso professionale ma soprattutto per la sua vita privata. La sua immagine infatti è indissolubilmente legata a quella del suo ex marito Flavio Briatore, uno degli uomini più ricchi e potenti d’Italia. Elisabetta nasce a Soverato (CZ) l’8 febbraio 1980, ed inizia a lavorare come modella sin da giovanissima: vince la fascia di Miss Calabria e partecipa a Miss Italia dove arriverà alle finali conquistando il titolo di Miss sorriso. Sfila per i più importanti stilisti del mondo, come Armani e Dolce e Gabbana. Dopo aver conseguito il diploma di ragioneria nel 1998 si trasferisce a Roma e si diploma allo Ials in Danza Moderna. In tv partecipa a diversi programmi tra cui Ciao Darwin, Stasera tutto è possibile e made in Sud alla cui guida resterà dal 2012 al 2017.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: come e dove avvenne il loro primo incontro

La Gregoraci è stata per più di 10 anni la moglie del famoso imprenditore italiano Flavio Briatore, più grande di lei di ben 44 anni. I due si sono conosciuti in una discoteca nel 2005 e si sono sposati nell’estate del 2008 con una cerimonia memorabile. Da questo matrimonio nascerà nel 2010 il loro primo ed unico figlio Nathan Falco Briatore. Un vero colpo di fulmine il loro, tanto che Flavio dopo una lunghissima carriera da playboy, decide di mettere finalmente la testa a posto con Elisabetta, donna italiana, del sud, dolce, calorosa e accogliente, che lo ha fatto sentire subito a suo agio.

In un’intervista di qualche anno fa a L’Arena di Massimo Giletti su Rai 1, Simona Ventura, carissima amica di Briatore, raccontò che sin dal loro primo incontro aveva notato un feeling speciale tra Elisabetta e Flavio ed effettivamente aveva ragione. Anche se oggi le loro strade si sono divise, la loro è stata una bellissima storia d’amore che ha portato la felicità di un figlio amatissimo da entrambi.

