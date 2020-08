Elodie, drastico cambio look per la cantante: come si è mostrata

Elodie, drastico cambio look per la cantante che è apparsa sul suo profilo instangram completamente diversa.

La giovane e bellissima cantante Elodie Di Patrizi, meglio nota come Elodie, è una delle artiste italiane più apprezzate degli ultimi anni. Fin dall’adolescenza ha avuto la passione per la musica, ereditata dal padre, musicista di strada. Dopo aver svolto diversi lavori, da modella a barista, ha iniziato ad esibirsi in diversi locali, temendo sempre il giudizio del pubblico. Il successo è arrivato quando la cantante ha partecipato alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi nel 2016, dove si è classificata seconda, e che l’ha portata a vincere il premio della critica giornalistica Vodafone e il premio RTL 102.5. In seguito a questa esperienza ha partecipato due volte a Sanremo. Oggi Elodie, dopo una relazione con Lele Esposito, anche lui concorrente di Amici, ha trovato l’amore con Marracash, con cui ha collaborato al brano “Margarita“. L’artista si è sempre fatta notare per il suo immenso talento, ma anche per la sua bellezza, un vero e proprio schianto, da far invidia a chiunque. Molti sono stati i suoi look, tutti appariscenti e bellissimi, dal taglio corto, a quello medio, fino ad arrivare ad una capigliatura lunga. Ma recentemente, Elodie è apparsa sui social con un nuovo cambio look, davvero incredibile.

Elodie Di Patrizi incanta i fan con un drastico cambiamento

L’amata cantante Elodie non è di certo legata alla normalità e all’abitudine, soprattutto per quanto riguarda il suo look. Nelle ultime sue storie su instangram ha mostrato un drastico cambiamento.

L’artista è apparsa con un nuovo cambio look, davvero inaspettato ma certamente bellissimo. Si è mostrata con una capigliatura diversa da solito, molto naturale, con una pettinatura riccia e morbida, che le dona particolarmente. Bella è bella, nessuno potrebbe sostenere il contrario, e ogni suo cambiamento non fa altro che illuminare ancora di più la sua immensa bellezza, un vero e proprio spettacolo della natura. La cantante con i suoi numerosi look riesce sempre ad incantare tutti i suoi fan, sempre al passo con i trend e la sua chioma si colora di ogni tinta senza nessuna paura. Elodie in ogni sua comparsa o esibizione è sempre un vero e proprio incanto,e sfoggia un portamento davvero impeccabile.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui

M.B