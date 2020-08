Federica Nargi splendida in costume da bagno in barca: il dettaglio non sfugge ai fan, sorriso smagliante e posa seducente per l’ex velina

In molti la ricorderanno soprattutto per il suo ruolo di Velina a ‘Striscia la Notizia’ al fianco della bellissima amica Costanza Caracciolo, attuale moglie di Bobo Vieri. Federica e Costanza sono state per anni i volti delle veline dello storico tg satirico di Canale Cinque. Sono tra le coppie più amate di sempre e certamente tra le coppie che sono rimaste molto amiche anche al di fuori del programma. Prima era molto semplice vederle entrambe camminare in giro a fare shopping o semplicemente a chiacchierare. Adesso che entrambe sono mogli e mamme di due splendide bambine, il tempo a disposizione per loro è certamente di meno. Ma nonostante questo sappiamo, da quanto spesso raccontano anche loro, che il legame che le unisce è forte e indissolubile. Mentre la Caracciolo trascorre queste vacanze in molta tranquillità con la sua neonata, la Nargi invece trascorre le vacanze col marito Alessandro Matri tra la loro barca e le splendide spiagge spagnole.

Federica Nargi splendida in costume da bagno: il dettaglio non sfugge ai fan

Ed è proprio sulla loro imbarcazione che la Nargi sfoggia i suoi look migliori, tra completi da gitana, mini dress, scollature profonde e spacchi vertiginosi. A nessuno saranno sfuggiti certamente gli accessori glamour abbinati ai suoi outfit. Un donna davvero incantevole, che sa come ammaliare i propri followers e soprattutto come mettere in mostra tutti i suoi punti di forza. E’ bellissima e ne è consapevole, motivo per cui nelle sue fotografie trapela tutto lo charme possibile. Pelle olivastra, capelli corvini e occhi color nocciola, la Nargi incarna perfettamente il modello di bellezza mediterranea.

Dalla foto possiamo ben vedere come la donna si trovi a bordo della sua imbarcazione. La posa è seducente e il costume nero attillatissimo mette in mostra tutte le sue forme prorompenti. Alle caviglie indossa dei braccialetti di conchiglie molto glamour, che richiamano gli orecchini. Al collo alcune collanine d’oro sottili e di lunghezze diverse. E poi gli occhiali, super ricercati e super alla moda. Il fisico è perfetto e davvero invidiabile, chi non vorrebbe essere come lei? Vi consigliamo di correre subito sul suo account ufficiale Instagram per vedere tutte le sue foto migliori e prendere spunto per i vostri outfit.