Sta per concludersi la stagione estiva ed è quasi tutto pronto per aprirne una nuova televisiva, ricca di intrattenimento! La tv italiana è pronta a riaprire i battenti con i suoi programmi più amati e seguiti: come già anticipato, Uomini e Donne ripartirà con le registrazioni venerdì 28 agosto mentre la messa in onda è fissata per il 14 settembre. Arriva un’altra notizia che riguarda un programma super amato di Mediaset: parliamo di ‘Mattino cinque’. La conduttrice Federica Panicucci è pronta a ripartire il 7 settembre ma in un’intervista a Il Giornale ha fatto sapere che, visto l’aumento di casi di Covid-19, qualcosa potrebbe cambiare. Ecco le parole della splendida presentatrice Mediaset.

Federica Panicucci, l’annuncio a pochi giorni dal ritorno in Tv: cosa succederà con il Covid

Cosa succederà con il Covid-19 alla tv italiana? Moltissimi programmi devono riprendere a breve e mentre Maria de Filippi ha già preso la sua decisione riguardo il pubblico, ovvero solo 30 persone controllate prima di entrare in studio, cosa succederà a Mattino Cinque? Il programma di Federica Panicucci dovrebbe riprendere il 7 settembre ma ai microfoni de Il Giornale ha spiegato che vista l’emergenza Coronavirus non sa ancora se ci saranno cambiamenti. “Siamo tutti in attesa di capire cosa succederà: io e la mia squadra siamo pronti a tornare in prima linea al mattino per informare e stare accanto agli spettatori, così come ha fatto egregiamente Mediaset in tutti questi mesi, devo dire facendo la differenza” sono le parole della conduttrice. Durante lo scoppio della pandemia Mattino Cinque abbandonò le rubriche di gossip e cronaca rosa per dare spazio alle notizie riguardanti la pandemia: ‘Speciale Coronavirus’ divenne. Così potrebbe essere anche a settembre? Non sappiamo nulla, così come la Panicucci. Restiamo in attesa di scoprire qualcosa in più!