Flavio Briatore avrebbe contratto il Covid 19: secondo quanto riporta L’Espresso, il noto imprenditore si ritroverebbe ricoverato al San Raffaele di Milano e le sue condizioni sarebbero state definite ‘serie’.

Flavio Briatore ha il Coronavirus

Nei giorni scorsi, il noto imprenditore ha fortemente attaccato il Governo circa le ultime decisioni prese in merito alle restrizioni. Il suo locale, il Billionaire, in Sardegna, è stato considerato un vero e proprio focolaio e stando alle ultime notizie ci sarebbero stati 52 contagiati. Adesso, le ultime indiscrezioni rivelano che anche Briatore sarebbe stato ricoverato per aver contratto il virus. Al momento, non si troverebbe in terapia intensiva, ma i medici definiscono le sue condizioni ‘serie’. Briatore sarebbe stato ricoverato nella giornata di lunedì 24 agosto all’ospedale San Raffaele di Milano.

Con chi ha avuto contatti negli ultimi giorni?

Stando alle ultime ricostruzioni, sembrerebbe proprio che Flavio Briatore abbia partecipato ad una partita di calcetto con diversi personaggi famosi. Il giorno preciso? Il 15 agosto. La ‘partitella’ si è tenuta presso l’hotel Cala di Volpe e Porto Cervo. Tra i partecipanti vi era anche Sinisa Mihajlovic, la cui notizia relativa alla positività al Coronavirus è stata data proprio nella giornata di ieri. Notizia che, tra l’altro, ha destato molto scalpore ed ha tenuto tutti in apprensione dal momento che l’allenatore ha appena combattuto un’importante battaglia contro la leucemia.

Anche Paolo Bonolis e suo figlio Davide avrebbero avuto contatti con Sinisa Mihajlovic e stando ad un’immagine postata sui social, pare proprio che anche loro erano presenti a quella partita di calcetto. Insomma, al momento, le condizioni di Flavio Briatore restano ‘serie’, anche se non si è parlato assolutamente di terapia intensiva. Sicuramente, nelle prossime ore si susseguiranno notizie sulle sue condizioni. Per il momento, possiamo solo sperare che non siano state coinvolte altre persone in questo contagio. Bisogna considerare, inoltre, che a Porto Cervo proprio negli ultimi giorni è stato chiuso anche un altro storico locale: il Sottovento. La decisione sarebbe stata presa dai gestori a seguito di un caso di positività tra lo staff.