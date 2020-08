Flavio Briatore, l’imprenditore italiano per eccellenza: la sua immagine oggi la conosciamo tutti, ma ora spunta una sua foto di tanti anni …. e chili fa!

Lui è Flavio Briatore: piemontese, classe 1950, a scuola non fu proprio quello che si dice ‘uno studente modello’. Bocciato due volte, al secondo ed al terzo anno delle superiori, si diploma geometra da privatista. Per qualche tempo lavora come maestro di sci, ma la natura da imprenditore ci mette poco a venire fuori. Infatti apre un ristorante, anche se l’esordio non è dei migliori: la struttura chiuderà infatti in breve tempo. Negli anni ’70 si va a vivere a Milano e qui inizierà la sua scalata verso il successo. Conoscerà infatti Luciano Benetton, iniziando così a gestire alcuni negozi della catena di moda; ingaggiato da un giovanissimo Michael Schumacher diventerà poi direttore esecutivo della scuderia Benetton. Tra il 2007 e il 2011 è stato uno dei proprietari del QPR, la squadra di calcio londinese. In collaborazione col dj Max Correnti, nel 1998 Briatore inaugura il famosissimo Billionaire, discoteca situata a Porto Cervo in Sardegna, purtroppo al centro delle cronache di questi giorni. Il marchio Billionaire comprende anche vestiti e accessori di alta moda maschile, un famoso resort di lusso a Malindi, in Kenya. Il brillante Flavio ha dovuto però affrontare in questi anni anche varie vicende giudiziarie, tra cui una condanna per gioco d’azzardo con tanto di fuga alle Isole Vergini per non essere arrestato, il caso Force Blue nel 2010, in cui il mega yacht viene sequestrato insieme a 1,5 milioni di euro per “aver intestato a una società di comodo lo yacht simulando l’attività di chartering, per aver evaso l’Iva sull’acquisto dell’imbarcazione e per non aver pagato le accise sul carburante per 3,6 milioni di euro”. Celebri anche le sue storie d’amore, sempre con donne giovani e bellissime, finite spesso in copertina: Naomi Campbell ed Elisabetta Gregoraci (con cui si è sposato ed ha divorziato e con cui ha avuto un figlio), solo per citarne alcune.

Flavio Briatore: il concetto di vita agiata e all’insegna della mondanità richiama subito alla mente il suo nome ma quanti sanno com’era prima di diventare l’uomo che è oggi? Ve lo mostriamo in questa vecchia foto, dove si vede un Flavio quasi irriconoscibile.

Sbalorditi eh? Bisogna ammettere, però, che il caro Flavio conserva sempre il fascino di un tempo.

