Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo diventeranno presto sposi? L’indizio va rintracciato sui social ed insinua davvero il dubbio.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono sempre soliti a rendere partecipi i loro numerosi sostenitori sulla loro splendida storia d’amore. Sui rispettivi canali social, infatti, si rintracciano diversi scatti fotografici che testimoniano il legame che, ammettiamolo, è davvero forte ed indissolubile. Talvolta avvinghiati sullo yatcht super lussuoso da soli o con i loro figli, altre volte, invece, protagonisti di romantiche serate, la coppia non perde mai occasione di potersi mostrare su Instagram. Lo hanno fatto anche qualche giorno fa. Quando, belli come il sole, hanno condiviso degli scatti davvero stratosferici. Le sorprese, però, non sono affatto terminate qui. Sapete perché? Sembrerebbe che un particolare scatto ha insinuato un vero e proprio dubbio. Cristiano e Georgina saranno presto sposi? Non ci sarebbe nulla di male, ovviamente. Sono giovanissimi, si amano alla follia e, soprattutto, hanno quattro splendidi figli. Insomma, ci sono tutti i presupposti per un matrimonio da favola. Ma è davvero così? Ovviamente, non possiamo darvene la certezza. Piuttosto, però, vi mostreremo molto più da vicino la foto in questione. Guardare per credere!

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez presto sposi?

Oltre a condividere degli splendidi scatti fotografici che testimoniano la sua immensa bellezza, Georgina Rodriguez è solita condividere anche diverse fotografie con il suo amato Cristiano Ronaldo. Lo ha fatto anche qualche giorno fa. E, come al suo solito, in un vero e proprio batter baleno, ha saputo conquistare l’interesse su di sé. Sapete perché? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Oltre ad ‘impressionare’ i loro sostenitori per l’immensa bellezza sfoggiata nello scatto, Georgina Rodriguez ha catturato l’immediata attenzione su di sé per la didascalia scritta a corredo che insinuerebbe un vero e proprio dubbio. ‘Yes’, scrive l’argentina al di sotto della foto. Un semplice ‘si’, quindi, ma che d’altra parte potrebbe significare ben altro. I due piccioncini saranno presto sposi? Purtroppo, non possiamo darvi una risposta certa. Fino a questo momento, infatti, nessuno dei due diretti interessati ha proferito parola al riguardo. Fatto sta che, se realmente così fosse, si tratterebbe di un evento davvero grandioso.

Da foto in costume ad outfit da urlo: che bomba su Instagram!

Sul suo canale social ufficiale, come dicevamo precedentemente, Georgina Rodriguez è sempre molto attiva. E non perde mai occasione di poter condividere preziosi scatti fotografici. Non soltanto, sia chiaro, fotografie che la ritraggono in costume durante alcune ore di relax, ma anche scatti che mostrano i suoi outfit da urlo. Insomma, senza alcun dubbio, l’argentina è una la vera e proprio star dei social. Concordate?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui