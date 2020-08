Sempre attivo in tv con programmi di successo, Gerry Scotti, amatissimo conduttore Mediaset, ha svelato finalmente tutta la verità sul suo dimagrimento.

Reduce da un’altra stagione di grande lavoro con la squadra di ‘Striscia la notizia’ in cui ha condiviso la conduzione del tg satirico con Michelle Hunziker, Gerry Scotti trascorre le meritate vacanze con la sua famiglia: quest’anno il simpatico Gerry ha optato per l’Italia, visti i mesi difficili dovuti all’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero. In attesa di ritrovarlo a settembre al timone dei suoi programmi cult come ‘Chi vuol essere milionario?’, ‘Tu si que vales’ e ‘Caduta libera’, Gerry Scotti, quindi, si riposa in vacanza, ma stavolta c’è una novità: Gerry è dimagrito e anche parecchio! Proprio così: lui che aveva fatto dei chili in più la caratteristica che lo rendeva inconfondibile per il pubblico, ora ne ha persi tanti ed ha ritrovato una forma invidiabile.

Gerry Scotti, il segreto che lo ha portato al dimagrimento

Dopo gli scatti che lo vedono protagonista con la sua fidanzata Gabriella Perino in Costa Azzurra sul numero del settimanale Gente in edicola questa settimana, Scotti ha deciso di svelare tutta la verità sulla sua forma fisica attuale. Il conduttore ha infatti spiegato che rispetto alla data delle foto uscite su Gente, ha già perso sei chili. Ma come avrà fatto? La risposta è molto più semplice di quel che si pensi: mangiando molta frutta e molta verdura e facendo più movimento. Gerry ha infatti raccontato di essere andato spesso in bici per i sentieri della Valle d’Aosta quest’estate. Insomma, piccoli accorgimenti quotidiani che, a quanto pare, hanno portato grandi risultati.

Inoltre, per quanti si fossero preoccupati per la sua forma decisamente meno tonda del solito, il famoso presentatore ha rivelato che l’esito delle ultime analisi di routine è più che ottimale. Bravo Gerry, non c’è che dire.

L.C.