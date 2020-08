Un’ex concorrente del GF è risultata positiva al Coronavirus: ad annunciarlo è stata la diretta interessata su Instagram, ecco il suo sfogo.

Sono davvero tantissimi i personaggi dello spettacolo che, in questi ultimi giorni, sono risultati positivi al Coronavirus. Fatale, a quanto pare, sarebbe stata una vacanza in Sardegna. È proprio qui che, almeno la maggior parte di loro, hanno trascorso diversi giorni in completa spensieratezza. E al loro ritorno in città hanno scoperto di avere contratto il temutissimo virus cinese. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Flavio Briatore, che, a quanto pare, è stato ricoverato in ospedale e riversa in condizioni ‘serie’. Oppure, di Federico Fashion Style, diversi personaggi legati a Uomini e Donne, Temptation Island ed anche il Grande Fratello. Non soltanto è il caso di Antonella Mosetti o Aida Yespica, ma anche di questa ex concorrente della versione ‘classica’ del famoso reality. Che, proprio pochissime ore fa, ha svelato ai suo sostenitori social di essere risultata positiva al Covid-19. Una scoperta amarissima, com’è giusto che sia. E che, appena appressa, ha gettato la giovanissima, come specificato da lei stessa, nello sconforto totale. ‘Perché proprio io’, ha raccontato l’ex gieffina di aver pensato appena scoperta la sua positività al virus. Ma di chi parliamo? Scopriamolo insieme.

Ex concorrente del GF positiva al Coronavirus: è stata anche un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando di Adriana Peluso, la giovanissima campana che dapprima ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo nella casa del Grande Fratello ed, in seguito, nello studio televisivo di Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice di Andrea Cerioli. Ecco. È proprio lei che, come annunciato sul suo canale social ufficiale, è risultata positiva al Coronavirus di ritorno dalla sua permanenza in Sardegna per lavoro.

Proprio pochissime ore fa, attraverso un lungo sfogo social, la giovanissima campana ha rivelato di essere risultata positiva al Coronavirus. Così come tanti altri personaggi dello spettacolo, anche l’ex concorrente ha trascorso diversi giorni in Sardegna per lavoro. E, appena ritornata a casa, ha scoperto di aver contratto il virus. Attualmente, Adriana dice di stare bene. Certo, non sente più gli odori, il gusto e dice di avere qualche fitta intercostale, ma tutto sommato ha ammesso di stare bene. Tuttavia, la Peluso non può affatto nascondere di essersi realmente spaventata appena ottenuto l’esito del tampone. E di aver pensato perché fosse capitato proprio a lei.

‘Perché proprio io? Poi, invece, ho pensato: perché non io? Sono stata a contatto con tante persone ed era inevitabile’, sono proprio queste le parole che Adriana Peluso utilizza per descrivere il suo stato d’animo appena scoperto di essere positiva al Coronavirus.

