GF Vip, Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio: “Ho accettato principalmente per un motivo”, la conduttrice conferma la sua presenza.

È ufficiale! Elisabetta Gregoraci sarà una dei concorrenti ufficiali della prossima edizione del Grande Fratello Vip. A confermarlo è stata proprio la bellissima conduttrice, in un’intervista a Chi. È la prima volta che la showgirl partecipa ad un reality show, nonostante sia stata lungamente corteggiata. E il motivo per cui ha deciso di accettare la proposta è stato rivelato proprio da lei.

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip! ll reality show di Canale 5, infatti, è pronto a tornare in onda a partire da lunedì 14 settembre. Anche questa volta, al timone ci sarà Alfonso Signorini. Che ha preparato un cast davvero stellare! A partire da lei, Elisabetta Gregoraci, una delle conduttrici e showgirl più amate della nostra tv. La bellissima calabrese è pronta a mettersi in gioco nella casa più spiata della tv e a confermarlo è stata proprio lei i un’intervista di Chi, che sarà pubblicata sul numero del 26 agosto. La Gregoraci rivela di aver scelto di partecipare al GF Vip principalmente per un motivo: Alfonso Signorini. “Il suo GF vip non è solo un reality, ma è un grande varietà dove i concorrenti si possono mettere a nudo senza temere”. Ed è proprio questo il desiderio della showgirl, che ammette di volersi far conoscere per quella che è, “a 360 gradi e senza filtri”: “È un momento della mia vita in cui ho deciso di concedermi un po’ di evasione”.

Insomma, un’esperienza che si prospetta super intensa, quella di Elisabetta nella Casa. E, attenzione! La showgirl non esclude la possibilità di trovare l’amore proprio all’interno del reality: “Entro da single, ma non escluso di potermi innamorare...significherebbe togliere alla vita la possibilità di sorprenderti.” Non non vediamo l’ora che arrivi il 14 settembre, e voi?