Ghali, ‘momento fragile’: il noto cantante ha preso una decisione e l’ha già comunicata ai fan.

Un messaggio che non è passato inosservato, quello che Ghali ha lasciato ai fan attraverso l’ultimo post pubblicato su Instagram. Un post in cui il noto cantante racconta qualcosa del ‘momento fragile’ che sta attraversando. Un lungo sfogo, nel quale Ghali torna a parlare dell’aggressione subita lo scorso luglio, quando una fan si è precipitata presso l’abitazione del rapper, distruggendo ogni cosa in giardino ed inveendo contro di lui. “Da quando quella ragazza (fan?) mi è entrata in casa mettendo in pericolo la mia vita e di mia madre c’è stato un unlock dentro di me“, scrive Ghali, che comunica anche un’importante decisione. In seguito, le parole del cantante.

“Dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza, tornerà tutto come prima, più di prima.” Inizia così il lungo messaggio che Ghali allega al suo ultimo post condiviso sul suo profilo Instagram. Un messaggio in cui il rapper racconta a cuore aperto il periodo non semplice che sta vivendo. Un periodo in cui il cantante milanese ha deciso di mettere la sua arte prima di tutto. Ecco il post apparso qualche ora fa su Instagram:

Parole forti quelle di Ghali che, in anticipo, si scusa con i fan se dirà ‘no’ ad alcune foto e camminerà a testa bassa. Fan che non hanno esitato a dimostrare il proprio affetto al cantante in un momento così delicato. Il post è stato letteralmente invaso dai likes e messaggi dei fan, eccone alcuni:

Una pioggia di messaggi di affetto per Ghali, che si conferma uno degli artisti più amati del momento.