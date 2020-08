In una delle sue ultime foto su Instagram, Giulia De Lellis si lascia immortalare tra le onde del mare: il bikini è minuscolo e il Lato B da capogiro.

In attesa di scoprire come si risolverà la sua situazione con Andrea Damante, Giulia De Lellis continua ad essere molto attiva sul suo canale social ufficiale. E, soprattutto, a condividere degli scatti fotografici davvero eccellenti. In un nostro recente articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di una fantastica foto che la ritrae distesa sul divano e con indosso un completino intimo trasparente in compagnia dei suoi ‘cuccioli’. Pochissime ore fa, invece, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ne ha condiviso un altro davvero fenomenale. L’influencer romana, infatti, si lascia immortalare di spalle tra le onde del mare. E, soprattutto, con indosso un bikini davvero minuscolo. Risultato sfoggiato? Un Lato B davvero da urlo. Inevitabile, quindi, la reazione dei suoi sostenitori. Che, in un vero e proprio batter baleno, non hanno perso occasione di poter testimoniare il loro assenso. Guardare per credere!

Giulia De Lellis al mare: bikini minuscolo e Lato B mozzafiato, che bomba!

Non è assolutamente la prima volta che Giulia De Lellis condivide degli scatti fotografici davvero fantastici. Eppure, questo pubblicato qualche ora fa è più che da urlo. Come ben sapete, l’influencer, in questi ultimi giorni, è in vacanza in Sardegna con la sua famiglia. È proprio per questo motivo che si è lasciata immortalare di spalle immersa tra le onde del mare. Uno scatto molto semplice, c’è da ammetterlo. Ma che, d’altra parte, racchiude alla grande l’immensa bellezza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Che dire? Beh, oltre che apprezzare l’acqua cristallina del mare della Sardegna, non si può fare a meno di apprezzare la bellezza di Giulia De Lellis. Con indosso un costume minuscolo e, soprattutto, ripresa di spalle, la compagna di Andrea Damante ha sfoggiato un Lato B davvero da urlo. Inevitabile e, inutile a dirvelo, immediata è stata la reazione dei suoi fan. Che hanno prontamente bombardato lo scatto di likes e di commenti più che positivi.

