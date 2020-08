Grande Fratello Vip, ex concorrente positiva al Coronavirus: “Sono in autoquarantena da qualche giorno”, l’annuncio sui social.

Aumenta sempre di più il numero di volti noti che hanno scoperto di essere positivi al Covid-19. Qualche ora fa, la showgirl Aida Yespica ha annunciato di essere positiva attraverso i social. E nelle ultime ore, sempre attraverso il suo profilo Instagram, anche Antonella Mosetti ha comunicato di aver effettuato i controlli al rientro della vacanza in Sardegna e di aver scoperto di essere positiva. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip specifica di non avere sintomi, se non la perdita di gusto e olfatto. Nelle sue stories, la showgirl invita tutti a sottoporsi ai controlli e ad avere la massima prudenza nel rispetto di chi ha contratto il virus nelle forme più aggressive.

Grande Fratello Vip, ex concorrente positiva al Coronavirus:

“Sono rientrata dalla Sardegna qualche giorno fa ed ho fatto subito l’esame sierologico che è risultato negativo ma, non tranquilla, ho fatto anche il tampone, che per l’appunto è uscito positivo”. Con queste parole Antonella Mosetti comunica su Instagram di aver contratto il Coronavirus. Fortunatamente la showgirl è asintomatica, a parte un po’ di stanchezza e la perdita di gusto e olfatto. È stato proprio questo sintomo ad allarmare la showgirl. Ecco l’annuncio:

“C’è gente che sta davvero male, in questi casi ci vuole gran rispetto per il prossimo!”, conclude la Mosetti. Che, nelle stories successive, spiega di aver fatto questa dichiarazione molte persone che erano con lei in Sardegna continuano ad andare in giro, col rischio di poter contagiare le fasce più deboli. Non possiamo che mandare un abbraccio virtuale all’ex gieffina, augurandole una veloce guarigione.