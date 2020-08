Dopo l’addio alla famiglia reale arriva la decisione inaspettata di Harry e Meghan che continuano a sorprendere l’opinione pubblica.

Il principe Harry e l’attrice americana Meghan sono una delle coppie reali che più di tutte ha fatto sognare il mondo. I due si sono conosciuti ad un appuntamento al buio organizzato da un’amica in comune in una stanza, in Canada. Il loro legame sembra davvero indissolubile, e insieme i due hanno più volte trasgredito le etichette imposte dal loro titolo fino alla decisione finale, quando hanno annunciato di voler abbandonare la Royal Family inglese. Dopo un primo periodo di tensione e scontro, la coppia è riuscita a trovare un accordo con la famiglia per rendersi indipendente e soprattutto libera dai doveri reali. Dopo l’addio alla famiglia reale, arriva il colpo di scena: una decisione inaspettata.

Harry e Meghan, arriva la decisione inaspettata dopo l’abbandono della casa Reale

Dopo aver abbandonato la casa Reale per andare a vivere da soli in Canada, è giunta una notizia sorprendente, un vero e proprio colpo di scena.

Sembra infatti che Harry e Meghan siano intenzionati a riavvicinarsi alla famiglia reale, in particolare alla regina Elisabetta. La separazione sembrava ormai insanabile. Lo scorso luglio, Harry mentre prendeva parte ad una riunione del Queen’s Commonwealth Trust, ha commentato:”Quando guardate al Commonwealth non c’è modo di andare avanti se non quello di fare i conti con il passato, riconoscere i propri errori e porvi rimedio. A queste parole segue l’uscita del libro Finding freedom, in cui la coppia racconta i motivi per i quali ha deciso di fare un passo indietro rispetto alla famiglia reale, ma sembra proprio che questa novità non sia piaciuta alla regina. In una successiva conferenza, sembra però che Harry abbia pronunciato parole più confortanti: “La sovrana ha raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissata quando si è presa l’enorme responsabilità del Commonwealth”. L’indiscrezione sul probabile tentativo di riavvicinamento viene da una fonte citata dal Sunday People:” E’ come se Harry e Meghan stiano tentando di costruire dei ponti. Nonostante la loro popolarità, si sono resi conto di avere bisogno della famiglia Reale”. Tentativi che parlano di un vero e proprio colpo di scena che ha toccato la casa Reale. Non resta che attendere per scoprire la decisione della coppia.

M.B