Jennifer Lopez, splendida notizia per i tutti i fan della cantante: nessuno se lo sarebbe aspettato, l’annuncio è arrivato poco fa sui suoi canali social

Star di fama mondiale, è una delle personalità più influenti sul globo, conosciuta per le sue enormi doti di attrice, cantante, modella, presentatrice. Jennifer Lopez è un vero vulcano in eruzione. Non c’è nulla che non possa fare o che non riesca a fare in grande stile. Jennifer Lopez è una vera star, con la S maiuscola. Ultimamente è stata al centro del gossip per aver posato con un personaggio italiano molto amato dalle donne, Francesco Monte. La Lopez è stata protagonista insieme all’ex tronista Francesco Monte di una campagna pubblicitaria per Paul Marciano e il suo noto brand di moda ‘Guess’. I loro scatti hanno fatto il giro del mondo scatenando le invidie si delle donne che degli uomini. Insomma Jennifer non si ferma un istante e non possiamo certamente darle torto, si sa, ‘Chi si ferma è perduto’!

Jennifer Lopez, splendida notizia per i fan: nessuno se lo sarebbe aspettato

Eh è proprio per questo motivo che la bella cantante e attrice ha deciso di passare allo step successivo, portando avanti un progetto davvero molto glamour e che anche molte sue colleghe hanno intrapreso. Forse molti di voi avranno già capito, la cantante sta per lanciare una propria linea beauty! Quante volte abbiamo sognato di avere un aspetto come il suo, quante volte abbiamo sognato di avere degli abiti come i suoi, e quante volte abbiamo sognato di avere un make up come il suo. Ebbene si, adesso almeno uno di questi nostri desideri può essere trasformato in realtà.

La donna ha deciso di lanciare una sua linea di cosmetici e di trucchi che prenderà il nome di JLo Beauty. Come lei anche molte star si sono lanciate nel settore della cosmetica, ma la cantante che ha da poche ore festeggiato i suoi 130 milioni di Followers su Instagram potrebbe avere un rimbalzo mediatico davvero enorme. Insomma una vera e propria macchina di business oseremmo dire. Ma oltre a questo immaginate la soddisfazione nel poter indossare lo stesso rossetto che magari indossa lei per un suo concerto o un ombretto che ha utilizzato per quella sfilata o quell’evento. Ci sentiremmo tutte un po’ più vip e principesse e questo dovrebbe essere l’unica cosa davvero importante. Sentirsi belle!