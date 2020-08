L’ora della verità: ecco per voi la trama ed il cast della nuova serie tv in onda su Canale 5. Arriva dalla Francia!

Il 30 agosto 2020 debutta su Canale 5 la nuova serie televisiva ‘L’ora della verità’. Domenica 30 e lunedì 31 agosto andranno in onda le prime due puntate della fiction francese tratta dal romanzo di Michel Bussi Le temps est assassin (Tempo assassino). Saranno otto episodi suddivisi in quattro puntate ed è prodotta da TF1 Production. Nel cast ci saranno Caterina Murino, Mathilde Seigner, Jenifer Bartoli, Gregory Fitoussi, Thierry Godard, Fred Testot, Zoè Marchal, Esther Valding, Theo Frilet. Ma di cosa parlerà la serie televisiva che arriva direttamente dalla Francia? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova fiction di Canale 5.

L’ora della verità: trama e cast della nuova serie tv in onda su Canale 5

L'appuntamento è fissato per domenica 30 e lunedì 31 agosto su Canale 5 alle ore 21.20. Ma di cosa parla la nuova fiction?

La storia ha inizio nel 1994, Clotilde Idrissi ha 15 anni e durante un percorso in auto con i suoi genitori ed il fratello Nicolas, terminano su una strada a precipizio sul mare in Corsica. Nell’incidente, Clotilde assiste alla morte della mamma, del papà e di suo fratello: resta così l’unica sopravvissuta. Dopo 25 anni decide di affrontare il trauma vissuto da piccola con la sua famiglia ma una volta arrivata a destinazione, iniziano a verificarsi una serie di inconvenienti. Il colpo di scena arriva mentre si trova proprio lì, dove trascorreva le vacanze da piccola: le arriva una lettera della mamma che credeva morta. La donna così comincia ad indagare per scoprire tutta la verità riguardo l’incidente che l’ha segnata. Sembra una storia davvero bella, non vediamo l’ora che inizi!