Mara Venier, botta e risposta con una seguace: "Torna a fare l'uncinetto..."

Mara Venier, botta e risposta con una seguace che l’attacca: “Torna a fare l’uncinetto…”, le sue risposte vi lasceranno a bocca aperta

Un anno decisamente molto impegnativo su tutti i fronti, quello che ha dovuto affrontare non solo Mara Venier, ma anche moltissimi suoi colleghi. L’arrivo del Coronavirus in Italia ha destabilizzato tutti i settori, nessuno escluso, e tra questi anche quello dello spettacolo e della televisione. Non smettiamo mai di dirvi che tutto quello che fino ad oggi per noi era normale, ora non lo è più, ed è diventato doveroso doversi adeguare alle nuove normative per poter proseguire a lavorare. L’obbligo dei dispositivi di sicurezza e del distanziamento sociale sono tra questi. Ma nonostante ciò, chi non ricorda le interviste in streaming che la mitica ‘Zia’ Mara ha svolto nel corso di questi mesi. Quanti artisti la donna ha raggiunto direttamente nelle loro case: Mika, Rocio e Raoul Bova, Luciana Littizzetto e tantissimi altri ancora. La Venier è andata in onda nonostante il Covid, l’infortunio e la rottura del piede, fino alla fine, instancabilmente, come solo chi ama follemente questo lavoro sa fare.

Ripresasi dal terribile infortunio al piede, Mara Venier ha deciso di concedersi un meritato periodo di vacanza insieme all’inseparabile marito Nicola e al cagnolino, l bassotta Nina. La donna ha deciso di concedersi qualche giorno di relax tra gli splendidi scenari di Pietrasanta. Un paesino di circa 23 mila abitanti in provincia di Lucca, in Toscana. Mara e il resto della famiglia si stanno godendo le vacanze in piena tranquillità, lontano dai frastuoni delle grandi città. In un periodo in cui si sentono di tanti nuovi contagi, le persone sono ancor più attente non solo ai propri atteggiamenti, ma anche a quelli degli altri.

In particolare, una followers avrebbe scritto alla Venier di non stare usando la mascherina in modo corretto e di star dando cattivo esempio. La conduttrice non ci sta e spiega alla donna di aver scattato la foto in un luogo isolato, in cui vi era solo lei e il cane, non in un caffè o in altro luogo affollato per cui, nonostante non fosse necessaria la mascherina lei ha deciso di indossarla ugualmente. Ha poi invitato la donna a tornare a lavorare il suo uncinetto. Insomma un botta e risposta di fuoco!