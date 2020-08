Maria De Filippi, lutto ad Amici: poche ore fa è scomparso un volto noto del talent di Canale 5.

Gli appassionati di Amici di Maria De Filippi non potranno non ricordare i suoi interventi. Al”età di 74 anni, si è spenta Rita Speranza, l’insegnante di Lettere tra i protagonisti del pubblico parlante del talent show di Canale 5. Nelle prime edizioni, infatti, vi era la possibilità per i telespettatori in studio di commentare le puntate, con apprezzamenti o critiche alla esibizioni degli allievi. E tra le opinioniste più in vista c’era proprio Rita, l’insegnante napoletana trasferitasi a Roma, famosa per i suoi commenti senza peli sulla lingua. Una spiacevole notizia per i fan della trasmissione, che a partire dalla seconda edizione hanno assistito alla presenza del pubblico parlante. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dal figlio Francesco, poche ore fa, attraverso il profilo Facebook di Rita.

Maria De Filippi, lutto ad Amici: è morta Rita Speranza, la professoressa del pubblico parlante

Rita Speranza è stata una attrice e regista teatrale, ma in tv tutti l’hanno conosciuta grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. L’insegnante napoletana, infatti, per anni ha fatto parte del pubblico parlante del talent: i suoi commenti, spesso severi e pungenti, sono rimasti nella memoria dei telespettatori. Il pubblico parlante è stato inserito nella trasmissione di Canale 5 a partire dalla seconda edizione: oltre alla Speranza, tra gli opinionisti più famosi ricordiamo Alessandro Gelpi, Daniela Elia, Fabiana Pristerà e Simone Sitta. Successivamente, gli interventi del pubblico sono stati interrotti, per lasciare spazio ad una giuria più tecnica.

Come riporta il figlio Francesco su Facebook, i funerali di Rita Speranza si terranno nella mattinata di domani 26 agosto.