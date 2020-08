Sinisa Mihajlovic positivo al Covid 19 ha scatenato il web: interviene la moglie Arianna. Ecco il messaggio di lady Mihajlovic.

La positività al Covid-19 di Sinisa Mihajlovic ha scosso il mondo del calcio: l’allenatore del Bologna sta combattendo la battaglia contro la leucemia e la sua positività al virus mette la famiglia in guardia. Per fortuna, il tecnico serbo è asintomatico. E’ stato il club con una nota ufficiale a comunicare che Sinisa ha contratto il virus e che, per fortuna, non ha sintomi: “Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale”. C’è sicuramente preoccupazione per il tecnico che ancora una volta viene messo a dura prova dalla vita. Gli haters purtroppo non si fermano neanche di fronte situazioni piuttosto delicate: l’allenatore è stato a contatto con molti personaggi noti dello spettacolo, tra questi Flavio Briatore. Proprio al Billionaire, in Costa Smeralda, Sinisa ha cenato in compagnia della sua famiglia, nello stesso locale dove undici dipendenti sono risultati positivi. Anche Flavio Briatore è positivo al Covid ed è stato ricoverato al San Raffaele di Milano. Pochi minuti fa la moglie di Sinisa Mihajlovic ha invitato tutto il popolo del web e non ad evitare polemiche sulla loro vacanza in Costa Smeralda: ecco cosa ha scritto Arianna Rapaccioni.

Sinisa Mihajlovic positivo al Covid-19: arriva il messaggio della moglie

La notizia di Mihajlovic positivo al Covid-19 ha scosso l’intera Italia ed il mondo dello sport: molti purtroppo si sono ‘accaniti’ contro il tecnico del Bologna. Alcuni haters hanno rimproverato Sinisa e sua moglie Arianna per esser stati in locali della Costa Smeralda senza usare la mascherina e senza rispettare il distanziamento sociale. Arianna Rapaccioni così ha deciso di mettere a tacere tutti i commenti negativi pubblicando un post sul suo account Instagram. Entrambi sorridenti ed abbronzati, marito e moglie si abbracciano e sorridono mentre si fanno scattare una fotografia: la compagna di Sinisa ha postato questo scatto scrivendo ‘Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori’.

Migliaia di commenti sono subito arrivati sotto il post: tra qualche ‘hater’ spuntano anche messaggi di pronta guarigione. “Forza Sinisa” si legge nel canale Instagram di Arianna.