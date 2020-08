‘Mia moglie è incinta’, questo è l’annuncio ufficiale che il famoso calciatore ha voluto fare a tutti i suoi fan: la notizia è davvero splendida.

Una notizia davvero splendida, c’è da ammetterlo. E a darla a tutti i suoi ammiratori è stato proprio il diretto interessato proprio alcuni giorni fa. In occasione della finale di Europa League e la sua conseguente vittoria del titolo, il famoso calciatore non ha potuto fare a meno di rendere nota l’arrivo di un nuovo bebè nella sua famiglia. ‘Mia moglie è incinta’, sono proprio queste le parole che il fuoriclasse ha utilizzato, appena terminato il match di calcio, per descrivere l’immensa gioia di questo momento. La coppia è sposata dal 15 Giugno del 2019. E, dopo la nascita dei loro primi due figli, si accinge ad allargare la famiglia. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

La moglie del famoso calciatore è incinta: l’annuncio dopo la vittoria di Europa League

Senza alcun dubbio, la finale di Europa League, disputata Sabato 22 Agosto tra Siviglia ed Inter, è stata molto importante per Diego Carlos. Non soltanto perché ha avuto la possibilità di andare a segno con la propria squadra, aggiudicandosi, quindi, la coppia, ma anche perché ha annunciato l’arrivo di un nuovo bebè nella sua famiglia. Dopo la nascita dei piccoli Davi ed Alice, il difensore della squadra spagnola e la sua bellissima moglie sono in attesa del loro terzo figlio. Un annuncio davvero splendido, da come si può chiaramente immaginare. E che, com’è giusto che sia, il famoso calciatore non ha potuto fare a meno di rendere noto ai suoi ammiratori in un modo davvero speciale. ‘Mia moglie è incinta’, ha detto il buon Carlos, non prima di aver specificato e sottolineato l’immensa gioia non soltanto per la vittoria, ma anche per aver segnato un importante goal.

I due, come dicevamo precedentemente, dopo essere diventati genitori dei loro primogeniti, sono convolati a nozze il 15 Giugno del 2019. Molto attivi sui rispettivi canali social, la coppia non perde mai occasione di poter condividere la loro vita con i loro adorati sostenitori. Soprattutto la bellissima Naiara. Sul suo profilo ufficiale, infatti, la giovanissima è solita condividere scatti che la ritraggono con suo marito, i suoi figli e, in occasione della terza gravidanza, con un pancione in bella vita. Insomma, da come si può chiaramente immaginare, questo è uno dei quei classici momenti che Diego Carlos dimenticherà difficilmente, c’è da ammetterlo. Vincitore dell’Europa League, una carriera da calciatore alle stelle, una splendida famiglia alle spalle e, soprattutto, un terzo figlio in arrivo: cosa volere di più?

